El Villanovense se complica más

El Villanovense cayó ante un Recreativo Granada que consiguió ganar doce jornadas después y lo hizo ante un rival directo al que mete en serios problemas. El choque tuvo dos mitades bien diferenciadas, siendo la primera más espesa en cuánto a juego y ocasiones y la segunda más animada con dos goles seguidos del filial rojiblanco que pese al resultado tuvo que sudar para vencer a un conjunto extremeño que recortó distancias en el marcador desde los once metros y tuvo incluso un balón a la madera para poner unas tablas que hubieran sido de oro para los intereses de los pupilos de Julio Cobos.

El cuadro nazarí comenzó tratando de intimidar al Villanovense y volcando el juego sobre ambos costados. Juancho trataba de hilvanar juego y suyos fueron dos servicios sobre Carlos Neva y Jean Carlos que acabaron en balones colgados al área, siendo el más peligroso el del extremo diestro, que envió el esférico a Ontiveros para que éste rematara con dificultades al lateral de la red.

El conjunto rojiblanco llevaba la batuta del choque y apenas dejaba tocar el cuero a un Villanovense que no tenía prisa no demasiado interés por manejar la bola. Una falta sin encontrar rematador fue lo más destacado de los verdiblancos, que no encontraban la forma de llegar al área granadina. En una conducción de Juancho este pisó el área grande y ensayó a puerta cruzando el balón al segundo palo. Garrido tocó el cuero alojándolo en el interior de la red pero en fuera de juego a instancias del linier.

El choque entró en una fase de centrocampismo y falta de profundidad que no beneficiaba en nada al espectáculo. Pese a todo, era el conjunto granadinista el que seguía generando algo más que los extremeños para ganar metros y en una falta servida por Andrés García el balón lo tocó Ontiveros muy forzado para mandarlo junto a la cepa del poste. El juego se volcaba con frecuencia sobre la banda zurda para que Carlos Neva tratara de percutir y surtir balones a las puntas de lanza rojiblancas, aunque los atacantes se mostraban imprecisos. En un balón colgado, Ontiveros cedió el esférico sobre Isi en el balcón del área, que disparaba mordido sobre el arco extremeño para que blocara Isma Gil con facilidad. Antes del descanso Viedma cayó lesionado tras una acción fortuita y tuvo que ser relevado por Yael Ballesteros.

Otro balón centrado por Neva lo mandó alto Juancho en el punto de penalti y en una posición franca para marcar. Lo rojiblancos evidenciaban nuevamente una acuciante falta de gol a pesar de dominar el juego. En una de las escasa llegadas del cuadro de Villanueva de La Serena, Fran Serrano no acertó a sacar el balón y lo dejó muerto en el área para que Diakité enviara desviado en la ocasión más flagrante para el cuadro visitante justo antes de finalizar una primera mitad sin demasiadas ocasiones claras y con mucha espesura en el juego de los de Julio Cobos.

SEGUNDA PARTE / Tras la reanudación el decorado permaneció invariable. El filial buscaba trenzar acciones verticales y el Villanovense, a pesar de querer meter una marcha más, tampoco conseguía subir metros con facilidad. La primera gran ocasión de este segundo acto corrió a cargo de Ontiveros, que remataba en el área chica y hacia trabajar a Isma Gil, que despejaba el balón como si de un arquero de balonmano se tratara. El crono consumía minutos y aunque no había ocasiones de gol, era el el cuadro granadino el que continuaba teniendo más presencia en ataque. Un gran servicio entre líneas de Juancho sobre Ontiveros dejó al ariete solo ante el arquero verdiblanco, al que pudo batir con un buen disparo en el punto de penalti. La adrenalina del tanto provocó un nuevo ataque de los pupilos de Pedro Morilla, que subieron por la banda diestra por mediación de Ontiveros. La jugada fue basculando hacia el costado zurdo, en donde Carlos Neva esperaba para controlar y lanzar cruzado batiendo al cancerbero villanovense. Los goles dejaron noqueados a los jugadores de Julio Cobos, que con todo perdido decidieron lanzarse arriba.

El choque parecía tranquilo e incluso Juancho en alguna contra tuvo la ocasión de ampliar aún más la renta, sin embargo, un inoportuno penalti en una clara llegada visitante terminó con el tanto desde los once metros de Carrasco. Los verdiblancos se metían de nuevo en el partido y en pleno desconcierto defensivo José Ramón disparó cruzado cerca de la cruceta. El Recreativo perseguía alguna contra pero se encontró con un disparo de Brahim a la madera cuyo rechace mandó al fondo de las mallas Carrasco aunque en fuera de juego. Los locales, conscientes de la importancia de sacar adelante el partido y obtener los tres puntos, se volcaron en no conceder más ocasiones. Esto provocó que el Villanovense agotara sus opciones a base de balones colgados o basculaciones en la corona del área.

En una contra Juancho estrelló el cuero en el palo ya en la prolongación, en lo que fue la última ocasión de un partido que significó la victoria de un filial rojiblanco tras doce jornadas de travesía por el desierto ante un Villanovense que mereció el empate, pero eso no vale.

r. granada 2

villanovense 1

3Goles: 1-0, (min. 60): Ontiveros. 2-0, (62): Carlos Neva. 2-1, (min. 78): Carrasco (pti.).

3Árbitro: Sánchez López, murciano. Amarilla a Garrido, Isi, Yael Ballesteros, Fran Serrano; Alex Romero, Diakité, Pajuelo, Sergio Domínguez y Espín.

3Estadio: Ciudad Deportiva.

3Espectadores: 400.

3Recreativo Granada: Lejárraga; Garrido, Neva, Héctor, Fran Serrano; Isi (Rubén Sánchez, min. 63), Juancho; Andrés García, Ontiveros (Cambil, min. 84), Viedma (Yael Ballesteros, min. 40) y Jean Carlos.

3Villanovense: Isma Gil; Sergio Domínguez, Alex Romero, Javi Sánchez, Espín; Pajuelo, José Ramón, Poley (Brahim, min. 66); Moussa, Xavi Puerto y Diakité (Carrasco, min. 66).