Villanovense y Coria tampoco cobrarán entradas a sus socios

El Cacereño lo comunicó oficialmente la pasada semana y este lunes le ha tocado el turno al Villanovense. El Coria lo espera hacer oficial este martes, «cuando estén listas las entradas», dice el presidente del Coria, Aurelio Gutiérrez. El Extremadura B, pendiente de su equipo mayor, no está en esa tarea ahora, pero en principio harán lo mismo cuando corresponda. Los cuatro clubs que aspirarán a subir a Segunda División B en Mérida entre los 18 y 25 de julio ofrecerán gratis a sus socios las localidades en la trascendente cita.

El anuncio de la medida, llevado a cabo primero por cacereños y después por los serones, ha generado cierto malestar en el Coria, que argumenta que ha habido deslealtad. Y es que afirman que tanto Cacereño como Villanovense no han respetado lo que se decidió en la reunión preparatoria del playoff, promovida por la Federación Extremeña. «Se acordó que hasta que no tuviésemos las entradas no se decía nada y nosotros lo respetamos. Lo del Villanovense lo puedo entender porque han pasado unos días, pero lo del Cacereño no nos pareció bien, y encima que se pusiera una medalla sin haberla ganado…», dice Gutiérrez.

«La idea fue incluso nuestra, y el Villanovense nos apoyó y dijo que a lo mejor lo iba a hacer. El único club que confirmó en aquella reunión que los socios iban a entrar gratis fue el Coria», ha afirmado el presidente celeste. «No quiero polémicas, pero tampoco quiero que las medallas se las pongan otros que no les corresponden», agrega el dirigente, que este lunes mantendría una reunión con la directiva y que en las próximas horas hará oficial esa postura.

Por su parte, el Villanovense ha especificado en un comunicado que «creemos de justicia mostrar un agradecimiento unánime a nuestros socios y empresas colaboradoras, por su comprensión y apoyo, de los que sólo hemos recibido palabras de aliento. Es por ello, que consideramos que pese a no estar de acuerdo con el modelo de playoff de ascenso a Segunda B planteado por los entes federativos, en el que creemos que nuestra condición de primeros se ve perjudicada, entendemos que será clave la presencia de nuestros aficionados en nuestro camino al objetivo que nos marcamos».