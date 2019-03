Villanovense-Don Benito, un tenso duelo de vecinos para la salvación

Pase lo que pase nadie podrá olvidar en mucho tiempo lo que ocurra esta tarde en el Municipal Villanovense. La situación de ambos en la clasificación, casi empatados, la necesidad por salir de abajo y el lleno en la grada han creado un ambiente idóneo para un partido histórico. Una fiesta del fútbol de la que todos esperan disfrutar.

De una manera distinta, con caminos y estilos diferentes Villanovense y Don Benito llegan a este derbi prácticamente en la misma situación. Los calabazones, de menos a más este año, con dos puntos más que los serones, de más a menos. Pero los dos muy necesitados de puntos. «Las circunstancias son las que son, de extrema necesidad para ambos equipos por la clasificación y nos jugamos algo más que tres puntos, es nuestro eterno rival, es un derbi», asegura Julio Cobos.

El entrenador de los locales revela que no ha tenido que hacer gran esfuerzo para que sus jugadores lleguen motivados debido al rival, a la racha que llegan a cómo va a estar la grada esta tarde. «Se dan muchas circunstancias para estar con ganas para que llegue el partido».

LA PRESIÓN INEVITABLE / Confirma que en días como el de hoy todos tienen presión, pero cree que es bueno para dar lo mejor de uno mismo en un gran escenario. «Es una presión buena, es uno de esos partidos que todo el mundo quiere jugar. Las gradas van a estar repletas de gente, se va a vivir un día de fútbol interesante». Para el entrenador del Valdehornillos todo lo que ha pasado antes del partido ya no influye, ni la clasificación ni la dinámica previa, porque un derbi todo lo iguala. Reiteró la confianza en las cosas buenas que hacen los suyos. «Creo que el equipo no está haciendo las cosas tan mal como para no haber conseguido alguna victoria fuera de casa».

De su rival destaca el rigor defensivo que suelen tener, lo que les convierte en un equipo difícil de ganar. «Es un equipo que juega con mucha intensidad y que está muy metido». Además Cobos valora la confianza que han tenido en Juan García para seguir con el equipo hasta el final. «Supieron tener paciencia en su momento y no se pusieron nerviosos. En diciembre se han reforzado con jugadores que están dando muy buen nivel y están inmersos en la pelea»

Cobos, que militó como jugador en el Don Benito, reveló que desea que los rojiblancos se salven porque es bueno para el fútbol extremeño, pero reiteró que su equipo es el Villanovense. «Como a todos los equipos en los que he militado y a todos los equipos que he entrenado les guardo mucho cariño pero mi equipo es el Villanovense y aquí solamente cabe ganar el partido».

Nadie quiere perderse el derbi y ambas ciudades han vivido un ambiente especial esta semana, el sol lucirá y el ambiente será único. Solo quede que el balón empiece a rodar.