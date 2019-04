El Villanovense encara en Málaga su enésima final

El Villanovense tiene este sábado otra final en su lucha por la permanencia (18.30 horas). Otro partido en el filo del alambre para los de Julio Cobos, ganar sería un paso de gigante, empatar sería insuficiente y perder pondría las cosas muy difíciles a falta de solo cuatro jornadas.

«Sería importante enlazar dos victorias seguidas, algo que no hemos hecho en toda la temporada, y ganar fuera de casa que para lo que queda sería muy bueno», asegura el entrenador del Villanovense, que no se fía de que el Atlético Malagueño juegue relajado por tener pocas opciones de salvarse. «Aquí todos nos jugamos mucho, el ejemplo es la semana pasada el Almería», añade.

Cobos admite que el triunfo de la semana pasada, a pesar de sufrir al final, ha llenado de ánimos a los suyos. «La victoria ha reforzado al equipo y en lo que estaba haciendo». Ahora toca continuar con lo hecho en las últimas seis jornadas, en las que no ha perdido. «Espero que continuemos con esta línea y seamos capaces de ser efectivos arriba».

Como en las últimas jornadas, Cobos quiere que los suyos demuestren quiénes se están jugando más. «Defendemos un escudo y un club que está haciendo muy bien las cosas y hay que ser lo más profesionales posibles».

Para el partido de Málaga, el Villanovense no podrá contar con Borja García por sanción, pero se recupera a Pedro Montero tras superar sus problemas musculares. De momento, Cobos no quiere que nadie se distraiga con cuentas de otros partidos y que piensen solo en el siguiente duelo. «Tratamos en no pensar en dónde va a estar el límite y en pensar en sumar los tres puntos siguientes».

Por su parte, el Atlético Malagueño llega con pocas posibilidades de salvarse. La mala racha del comienzo de liga ha sido un lastre que han arrastrado y que ni la llegada del exentrenador del Villanovense Manolo Sanlúcar ha podido corregir. «Han ido de menos a más, cuenta con jugadores muy jóvenes, incluso en edad juvenil, que están rindiendo a muy buen nivel», recuerda Cobos, quien asegura que el Malagueño de la segunda vuelta es mejor que el de la primera.

Cree que a pesar de que tienen pocas opciones de salvarse, los jugadores no se van a relajar porque siguen jugándose mucho a nivel personal. Otra buena noticia para el Villanovense serán los más de 120 aficionados que acudirán a Málaga para animar a los suyos. Un ambiente perfecto para salir de la zona peligrosa.