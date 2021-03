El Villanovense es favorito ante el Villarrobledo, pero no se fía

El Villanovense tiene en su mano clasificarse entre los tres primeros y sus opciones pasan irremediablemente por ganar este sábado en Villarrobledo ante el colista de la tabla.

Los de Villanueva de la Serena son claros favoritos para lograr la victoria, pero no se fían en absoluto de un rival que, pese a sus adversos resultados, se lo ha puesto difícil a todos sus rivales, según ha manifestado el técnico del conjunto serón, Javier Álvarez de los Mozos, en la previa.

De todos es sabido que el Villanovense es un fortín defensivo y que encajarle un gol es difícil, pero la cosa en este desplazamiento no va de defender, sino de marcar. No cabe duda de que el triunfo pasa por anotar y hacerlo pronto porque el Villanovense se mueve mejor con el resultado de cara, amarrando atrás y saliendo a la contra. Si no, que se lo digan al Don Benito porque ese fue el guión de una película que acabó hace un mes en festival serón de 3-0. Por todo ello, es más que probable que De los Mozos saque su artillería, una vez recuperados sus hombres importantes de ataque.

SIN CONFIANZA / El entrenador del Villanovense no se fía del Villarrobledo. «Les ha condicionado mucho el inicio de temporada. Es un equipo mejor que lo que indican los números y siempre que han perdido ha sido por la mínima», destaca el técnico burgalés. «Con independencia de los resultados, no pone las cosas fáciles», puntualiza.

Además, el técnico del equipo serón ha resaltado en la previa que «los nuevos fichajes del Villarrobledo han aportado un plus más de calidad a este equipo, les ha dado otro tono diferente. Es un rival de potencial y podían llevar más puntos».

La afición serona es consciente de la importancia de este partido. El Villanovense depende de sí mismo para conservar la tercera plaza del grupo, pero mantener ese tercer puesto pasa por ganar, ya que, dependiendo de lo que hagan Mérida en Badajoz y Melilla en Almendralejo, al Villanovense incluso le puede valer el empate en la última jornada frente al Talavera en Villanueva de la Serena ante su público. El hecho de jugar en sábado puede meter también presión al resto de rivales que están jugándose la pomada de meterse en los puestos de arriba de la tabla.

VILLARROBLEDO: Zárraga, Navarro, Eduardo, Lucas, Ángel Moreno, Galan, Chato, Merenciano, Daniel, Lemiechevsky y Sánchez.

VILLANOVENSE: Pedro, Parras, Bonaque, Adri Escudero, Samu Hurtado, Clausí, Pajuelo, Ruano, Fran Viñuela, Cristo y Wilson Cuero.

ÁRBITRO: Roca Robles (murciano).

ESTADIO: Nuestra Sª de la Caridad.

HORA: 18.00.