El Villanovense espera que el nuevo técnico genere ilusión en el club

Con un apretón de manos a un periodista con el que acababa de cambiar impresiones durante la rueda de prensa se despidió el técnico José Manuel Roca, con la tranquilidad que ha mostrado en los últimos meses en Villanueva de la Serena, pero con la sensación de irse sin ser comprendido y respetado en la manera de entender el fútbol y de plantear los partidos. Hoy el Villanovense abrirá la puerta a otro entrenador que deberá traer resultados y cambiar el estilo.

A priori se podría pensar que los números han sentenciado al técnico, pero el Villanovense ha pasado por rachas similares en Segunda B, el problema es que entonces las afrontó con un colchón de puntos que ahora no tiene. Esos tres solitarios puntos son los que hicieron desesperarse a parte de la afición y los que han hecho reaccionar a la directiva. Las últimas declaraciones del técnico de Orihuela fueron duras con parte de la afición, pero no así con la directiva, aun sabiendo que seguramente ya no se sentaría más en el banquillo del Villanovense. «Creo que tenemos una directiva modélica, cualquier decisión que tomen siempre será para el bien del Villanovense y se acepta», declaró Roca, a las dos horas el técnico ya estaba despedido. Antes de irse dejó claro que no se arrepentía de nada de lo hecho. «Cuando uno da el máximo tiene que tener la cabeza muy alta». Y así se ha ido.

Sí fue más claro contra parte de sus críticos, muchos de ellos le pitaron el domingo. Un desahogo que también señalaba a algunos de los jugadores aunque él asumiese la responsabilidad. «Los jugadores necesitan un voto de confianza, no en el minuto cinco si das un pase para atrás nos ponemos todos nerviosos, no sólo la afición, nosotros y los jugadores también, porque entre ellos dicen pégala para arriba porque aquí como pierdas un balón...».

LA PRESIÓN / Pero las explicaciones de Roca no convencieron a la directiva. Le respondió en la tarde de ayer el propio presidente de la entidad, José María Tapia, en el programa ‘La Tertulia’ de la radio oficial del club, «el futbolista debe saber trabajar bajo presión, está dentro de su posesión».

El presidente dejó entrever algunas de las razones por la que han querido dar un «cambio de rumbo» a la situación despidiendo a José Manuel Roca y buscando a otro técnico. «Hay una cosa que no tolero en mi equipo, la falta de intensidad y la entrega», declaró Tapia, quien espera que con la llegada del nuevo míster algunos «se pongan las pilas».

El máximo responsable del club se puso de plazo el día de hoy para firmar al nuevo entrenador. Parece que la decisión del club es traer a alguien que conozca bien la Segunda B y el Grupo IV, aunque no dio más pistas sobre el nombre del inquilino del banquillo del próximo domingo en el campo de la Balona. «Es una difícil situación, tanto deportiva como económica”.

Tras la destitución rápida de Roca todo hacía prever que a lo largo del día de ayer se habría anunciado a alguno de los dos que más han sonado Julio Cobos, que ya estuvo en el club y principal ‘favorito’, y Manolo Ruiz. Ambos se han dejado ver en partidos del Villanovense este año. Pero en el día de ayer no fueron pocos los ofrecimientos que llegaron al club, por lo que no es descartable alguna sorpresa que el miércoles o que esta misma tarde coja las riendas de la plantilla, que ayer disfrutó de día libre.

Desde el club quieren apaciguar los nervios de un afición que mira de reojo a lo que le pasó al Mérida el año pasado y al Cacereño hace tres. Tapia pidió unión a los seguidores y socios en estos momentos difíciles para el club. «A la afición le pido comprensión y agradecerle por el día de ayer. Siempre estaré aquí en los momentos malos». Se mostró convencido de que se podrá revertir la situación y hacer que el Villanovense se recupere de este mal inicio. Todo dependerá del nombre que se anuncie para sentarse en el banquillo.