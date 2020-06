El Villanovense, gran favorito para subir para los entrenadores del grupo extremeño de Tercera

El Villanovense es el gran favorito, el Extremadura B, a considerable distancia, el segundo con más posibilidades, el Cacereño el tercero y el Coria el que menos opciones tiene de subir a Segunda B en el playoff express de Mérida. Esa es la principal lectura que se puede hacer de la encuesta realizada por este diario entre entrenadores del resto de clubs del grupo IV. La mayoría de ellos son conocedores del cuarteto por haberse enfrentado a ellos.

Prácticamente todos, en cualquier caso, sostiene que cualquiera tiene sus opciones y que los meses sin entrenamiento ni competición abren el abanico a que se pueda dar cualquier resultado ante el desconocimiento que se tiene del estado físico y anímico de los futbolistas. Este es, uno a uno, el argumentario de los entrenadores.

José Diego Pastelero

El entrenador que terminó la campaña en el Moralo (le sustiturá Dani Pino) en quinta posición argumenta que precisamente el Extremadura B, que le superó en el último instante en la pelea por el cuarto puesto, puede lograr la meta. «Teniendo en cuenta el largo parón y que esto no deja de ser como un comienzo de temporada y pese a que al Villanovense y al Coria le vale con el empate para llegar a la final, yo apostaría por el Extremadura B por el aspecto físico, que en estas fechas adquiere mucha importancia».

Juan Pedro Sánchez

El ya entrenador del Jerez ve al Villanovense con más opciones que los otros tres. «Hizo un esfuerzo grande y se ha reforzado muy bien con jugadores experimentados en estos partidos, como es el caso de Cristo o Ruano; pero no descartaría al Coria, que va de tapado y creo que puede dar una sorpresa», vaticina.

Maxi Ovejero

El entrenador del Trujillo se inclina por el CPC. «Para mí el que más opciones tiene el Cacereño, porque me parece el equipo más hecho en todos los aspectos. Le veo con más recursos, pero es verdad que después de este confinamiento puede subir cualquiera. La competición y el formato van a condicionar mucho. Villanovense, el otro favorito, Coria y Extremadura B también tienen posibilidades».

'Cisqui' Diosdado

El preparador del Aceuchal no apuesta por ninguno en concreto. Y así lo argumenta: «Pues honestamente creo que los cuatro tienen las mismas opciones. Tal y cómo se ha desarrollado todo, a un partido y sin saber cómo han vuelto los equipos, veo que van a tener su oportunidad cada uno de ellos», resalta el preparador piporro.

Miguel Ángel Avila

El técnico del Arroyo no se inclina por ninguno de los cuatro en concreto. «A mí me gustaría que fuese el Cacereño y si no fuera así el Coria, ya que he jugado en los dos equipos. La cabeza me dice que va a ser muy complicado el pronóstico real, porque no vamos a saber el estado de forma de los equipos en ese momento del verano. En veteranía, ganarían Cacereño y Villanovense; en físico, el Extremadura B; el Coria, mientras, tiene una buena mezcla de veteranía y juventud. Así está todo muy abierto. La teórica ventaja de que les vale el empate a Villanovense y Coria es un arma de doble filo».

Adolfo Senso

El entrenador del Diocesano no titubea a la hora de emitir su particular pronóstico, aunque con sus matices, como todos. «El favorito para mí es el Cacereño, que para mí tiene el mejor equipo. Tiene el problema de Teto, que es el más desequilibrante y que no puede jugar, y lo va a notar».

Antonio Jesús Cobos

El técnico del Azuaga se inclina por el Villanovense con claridad. Y lo fundamenta en «la experiencia de su plantilla, no solo por los ascensos que llevan algunos de sus jugadores, sino por también haber jugado partidos muy importantes. En un playoff esto es fundamental».

Antonio Rueda

El técnico andaluz del Olivenza vaticina máximo equilibrio, aunque finalmente apueste por el Villanovense por poco margen. «Va a haber mucha igualdad. La situación anómala y que no haya partidos de vuelta hace que puedas tener un mal partido y no puedas enmendarlo. No es por ser diplomático, pero cualquiera le puede ganar a cualquiera. Son cuatro equipos magníficos, entre ellos un filial que le puede dar el toque de preparación física superior al resto, pero estamos hablando de equipos profesionales con grandes presupuestos y cualquiera puede ganar. Si me tuviese que mojar quizá por la dinámica y por los refuerzos que tuvieron en enero el Villanovense tendría un uno por ciento más que el resto porque fue el que mejor estaba entonces».

Luismi

El preparador de la UP Plasenca ve por delante al Villanovense. «Creo que es el más fuerte de todos, ya que se reforzó muy bien en enero con gente como Cristo o Ruano. Además, tienen a otros futbolistas como José Ángel, quetienen una gran experiencia. A mí me gustaría que el que subiera fuera el Coria, sobre todo por Pedro Gilarte y Juanals».

Alberto Ortiz

El preparador del Calamonte apostaría por el filial almendralejense «siempre y cuando no descienda el primer equipo», matiza a modo de variable complicada en este momento. «Creo que el Extremadura B es un plantel joven y que el tema físico va a ser muy importante, varios jugadores llevan más rodaje que el resto y los daría como favoritos. Si no tuviesen opción a subir, creo que el Villanovense tiene la plantilla más amplia», comenta.

Emilio Blanco

El entrenador del Montijo base su argumento en el físico. «Apostaría por el Extremadura B si puede contar con los jugadores que han subido con el primer equipo para entrenar, ya que la condición física va a ser un factor clave», señala el entrenador.

Aitor Bidaurrázaga

El entrenador del Miajadas tiene sentimientos encontrados. «El corazón me dice que quiero que suba el Cacereño, y creo que tiene sus opciones, aunque la cabeza me dice que el Villanovense es el que más posibilidades tiene. Tampoco hay que descartar al Coria porque en las semifinales le vale el empate contra el Cacereño, y al Villanovense le es suficiente con no perder en los dos partidos. Saldrán con menos presión, son 90 minutos y no hay prórroga ni penaltis, esto también hay que tenerlo en cuenta».

Antonio Gallego

El técnico del Fuente de Cantos hace su particular análisis señalando al Villanovense como el principal favorito: «Van a ser dos semifinales muy igualadas, dado que al jugarse después del parón todos van a llegar en las mismas condiciones físicas. En la del Villanovense-Extremadura B la balanza puede caer más del lado del primero por ser un equipo lleno de jugadores con muchos playoffs a sus espaldas, y son un gran bloque, aunque los del filial son jóvenes y con descaro. La otra la veo mucho más igualada, y veo al Coria con menos presión que el Cacereño. En definitiva, veo al Villanovense favorito por plantilla y por lo conjuntado que había llegado, pero puede ocurrir cualquier cosa».

Enrique Freire

El entrenador del Llerenense opta por el Villanovense. “Es para mí el favorito. Los fichajes que hicieron en el mercado de invierno, son profesionales y habrán hech o una preparacióin más acorde que el resto. Se puede imponer la calidad de los jugadores. A mí me encanta el Coria también».

Félix Pedro Rivera

El nuevo entrenador del Racing Valverdeño (Racing Valverdeño) apuesta por Villanovense o Coria, aunque un punto más por los serones. «Creo que el Villanovense es favorito, porque se ha reforzado muy bien con Cristo y Ruano, que están acostumbrados a estas lides. Luego, para mí, también veo al Coria con opciones porque es un equipo muy equilibrado tanto defensiva como ofensivamente», agrega.

Ricardo Tapia

El que ha sido técnico este año en el Valdivia apuesta por el Villanovense en su particular quiniela del playoff express de ascenso. «Mi favorito sería el Villanovense que, tras, los fichajes del mercado invernal, sin duda es la mejor plantilla de la Tercera y con muchos jugadores que han disfrutado de fases de ascenso. La primera semifinal podría ser trampa para el Villanovense, ya que posiblemente el Extremadura B en ese momento no va a tener opciones de ascender, por lo que moralmente será complicado para el equipo serón».