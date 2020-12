El Villanovense hace méritos, pero no pasa

1-Cultural Leonesa: Diarrà; Toni Abad, Theresin, Galas (Castañeda, 6´), Samu Araújo; Rovirola, José Carlosn (Kawaya, 61´); Fuentes (Montes, 61´), Luque (Sergio Marcos, 82´), Pipo; Dioni.

0-Villanovense: Vichi; Javi Sánchez, Pajuelo (Clausi, 75´), Cuero, Dani Martínez, Samu Hurtado (Cristo, 70´), Julen, Gabri (Viñuela, 60´), Adri Escudero, Lobato, Julio Delgado (Parras, 60´)

Gol: 1-0 (41´) Dioni.

Árbitro: López Vila (Colegio Gallego). Tarjetas amarillas a Sergio Marcos y Javi Sánchez.

Incidencias: Estadio Reino de León. 1.529 espectadores (cifra oficial).

El Villanovense se despidió de la Copa en León (1-0) y de volver a enfrentarse a un grande. Se quedó en la orilla, a un solo gol de la prórroga, después de un partido igualado en el que los serones no fueron capaces de sobreponerse al gol de la Cultural en una segunda parte en la que le costó carburar. Con 0-0 desperdició un penalti en la acción clave.

Los primeros minutos fueron de tanteo donde una Cultural con jugadores no habituales buscaba llevar la iniciativa. El Villanovense salió con precauciones. Pero eso no fue óbice para que los extremeños fueran avanzando líneas y ganando metros. Y en una de sus primeras llegadas el colegiado señaló penalti que, sin embargo, Julen no supo transformar al lanzarlo por encima del larguero.

El fallo dio alas a una Cultural que se fue arriba cuando supuso estar abajo y a balón parado Julián Luque disparó desviado. Lo intentaría más tarde Julen, quizás para redimirse de su error, pero su remate lejano también salió fuera.

Pero el fútbol premia la eficacia. Y eso sucedió con el gol de Dioni tras una gran jugada de todo su equipo (1-0, min. 41).

Tras la reanudación, los serones de De los Mozos subieron su nivel de intensidad para buscar el empate. Trataba de mantener el control del partido la Cultural mientras al Villanovense le hacia falta algo más que la intensidad. Quizás por eso su técnico hizo los dos primeros cambios dando entrada a Parras y Viñuela para buscar revulsivos que dinamizaran las parquedades de un equipo al que le faltaba chispa.

El Villanovense no conseguía generar fútbol y en consecuencia tampoco oportunidades. Los leoneses se sentían relativamente cómodos con la ventaja dejando la iniciativa a un equipo serón plano y con pocos recursos. Pasaban los minutos y no pasaba nada, con juego insulso en el centro del campo con una Cultural ordenada que no dejaba espacios. De los Mozos recurrió al desborde y oportunismo de Cristo para que el veterano delantero aportara de los que estaba adoleciendo el equipo.

Pero todo seguía igual. Parecía anestesiado el Villanovense. Una y otra vez se estrellaban contra una Cultural que aplicaba conceptos básicos pero muy bien trabajados para ocupar los espacios y los de De los Mozos comenzaban de nuevo con el temor por otra parte de que los leoneses les pudieran coger a contrapie si asumían más riesgos de los necesarios. Jugaba con dos puntas el Villanovense pero no les llegaban balones.

Ya en los últimos diez minutos el asedio del Villanovense fue total. Y a punto estuvo de empatar Wilson Cuero con un remate desviado, en la mejor aproximación serona. Pero también pudo marcar la Cultural a través de un disparo de Kawaya que taponó un defensa y lo mandó a saque de esquina en unos últimos minutos de ida y vuelta. En la prolongación agotó su última bala un Villanovense al que le faltó el gol.