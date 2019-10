El Villanovense intenta hacer borrón y cuenta nueva y centrarse en el Moralo

Fue una derrota dura, pero más por lo vivido dentro del terreno de juego que por las sensaciones. El Villanovense se centra ya en el partido del próximo domingo, el que las matemáticas dicen que es el más importante hasta ahora, porque les enfrenta al segundo clasificado, el Moralo, que de ganar les arrebataría el liderato.

A pesar de perder el equipo se fue ovacionado por el público del Municipal, muy enfadado con el colegiado, «ha sido un partido complicado para el jugador, por la forma en que ocurrió, esa primera expulsión cambió la dinámica del partido», señala Dani Martínez, uno de los jugadores serones, quien se lamenta de no haber podido sacar al menos un punto, que habría sido de oro viendo las circunstancias, «incluso con dos jugadores menos hemos estado ahí, intentando pelear hasta el final para sacar un punto que hubiese sido muy valioso con dos jugadores menos».

Después del partido del Cacereño el Villanovense continúa con su particular mes de duelos directos, porque si el domingo toca visitar Navalmoral de la Mata el domingo siguiente recibirán en casa al Coria, actual cuarto clasificado. Dani Martínez afirma que hay tranquilidad porque sólo se ha perdido un partido. «Hay que levantar la cabeza, seguimos siendo líderes y seguir en la mima línea en la que estábamos».

El futbolista madrileño espera que en estos partidos no se hable de jugadas polémicas y que los árbitros pasen desapercibidos. «Ahora estamos pendientes de Coria y Moralo, a donde tenemos que ir la semana que viene, esperemos que el arbitraje allí no nos ayude, sólo que pite igual para los dos equipos». El partido contra el Moralo será a las 18:00 del domingo. Los de Navalmoral son ya el único equipo invicto del grupo y están a sólo un punto de los de Villanueva.

Masegosa no podrá contar ni con Bonaque ni con José Ángel, ambos sancionados. Además Gregori también será duda por la fisura que tuvo en su nariz, podría jugar con una máscara, pero ayer descansó, hoy se verá si puede volver con el grupo. Así, el entrenador andaluz deberá trabajar con un once completamente inédito este año. Jugadores como Clausí (si se recupera), Escudero, Viñuela o Juampe podrían tener la oportunidad de inicio. A pesar de ello Dani Martínez cree que todos los miembros de la plantilla tienen nivel para competir al máximo. «Cualquiera puede entrar perfectamente a suplir a los que estaban pero no podemos permitirnos perder a tres o cuatro jugadores para un partido tan importante», recuerda.

El Villanovense afronta el que puede ser, hasta el momento, el partido más difícil de la temporada y, aunque llegan tocados por las bajas, los serones están con ganas de demostrar que son el equipo a batir este año.