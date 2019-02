Villanovense y Marbella aburren

El Villanovense no pudo retomar la racha de victorias en casa y no fue capaz de pasar de un pobre empate a cero ante el Marbella, que tampoco fue a Villanueva de la Serena precisamente a lucirse o a correr algún riesgo. Tras minutos de tedio, los locales al menos pusieron algo de corazón al final, pero para entonces los andaluces no estaban dispuestos a regalar nada.

El partido no fue un espectáculo, todo lo contrario, la necesidad que tienen ambos parece que les pasó factura, sobre todo en la primera mitad, en donde se vio a dos equipos planos, sin ningún tipo de creatividad. Por supuesto que no hubo ocasiones, apenas se pisó el área contraria y esta vez no había excusas de césped o mal tiempo, todo era perfecto para jugar al fútbol, menos las ganas de ello.

SIN PROFUNDIDAD / El único que se atrevió a romper un poco esta rigidez fue el extremo del Villanovense Braim, con dos internadas por sendas bandas que aunque no acabaron en nada al menos permitieron ver algo de peligro. Lo demás fueron muchas faltas, más malos pases y ninguna profundidad. Lo poco que se pudo ver en los primeros 30 minutos fueron los saques de esquina, en los que tampoco se consiguió ningún remate. Hasta el 36 no se vio algo parecido a un tiro a puerta con un remate forzado en el segundo palo de Xavi Puerto que pasó cerca del palo derecho del meta Wilfred, que volvía a su anterior club.

El Marbella se acercó en el 44 con un centro desde la izquierda que a punto estuvo de rematar Juanma, que se quejó de un agarrón.

La dinámica del encuentro fue cambiando poco a poco tras el paso por vestuarios. Ambos equipos se estiraron algo más aunque tímidamente. En el 58 buena jugada de triangulación del Marbella que acabó con un disparo desde la derecha de Álex Bernal que se fue muy desviado.

Empezaron a moverse los banquillos con la idea de dar más profundidad y verticalidad a los ataques. Primero entró por el Villanovense Gonzalo Poley. Él mismo protagonizó la primera llegada con peligro de los locales en la segunda mitad y que acabó con un disparo suyo desde la frontal que rozó el palo. Después entraría Raillo para refrescar el ataque, pero ninguno pudo darle algo de color a un partido demasiado gris y que volvía por los derroteros de la primera mitad. Por su parte David García Cubillo metió a Añón con el mismo propósito y más tarde a Montero.

FALTOS DE VELOCIDAD / Aunque fue a balón parado el Marbella fue metiendo de vez en cuando al Villanovense en su área, pero el conjunto local despejaba con seguridad. No obstante les faltó velocidad para armar alguna contra peligrosa. En el 77 Raillo puso un balón al espacio desde la derecha y Pajuelo lo intentó anticipándose a la defensa y con la puntera, pero Wilfred atajó el balón a tiempo.

El partido se animó más en los minutos finales buscando el juego directo ambos equipos. En el 79 buena jugada entre Juanma y Vítor que acabó rematando Añón muy alto. Respondió el Villanovense en el 83 con una buena jugada personal de Raillo, que dejó atrás a dos rivales pero que no encontró rematador. Ya con Moussa también sobre el terreno de juego el conjuntó serón rondó más el área rival pero sin encontrar puerta. En el descuento Añón probó desde lejos con un disparo potente que rozó el larguero.

Un minuto después el Villanovense falló la ocasión más clara del partido con una juga por la izquierda de José Ramón, que centró cerrado obligando a Wilfred a despejar, el balón quedó muerto dentro del área y el remato de Xavi Puerto rozó la escuadra.

Con esa ocasión terminó un partido insulso y un reparto de puntos que no favorece a ninguno de los dos equipos y que deja la zona complicada de la clasificación muy ajustada.

villanovense 0

marbella 0

3Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias. Amonestó a los locales Álex Romero y Javi Sánchez y a los visitantes Samu Delgado y Álex.

3Estadio: Municipal Villanovense.

3Espectadores: 1.600.

3Incidencias: Partido de la vigesimoquinta jornada del Grupo IV de Segunda B.

3Villanovense: Isma Gil, Sergio Domínguez, Álex Romero, Javi Sánchez, Espín, Pajuelo, José Ramón, Xavi Puerto, Borja García (Poley, min. 61), Braim (Mussa, min. 78) y Carrasco (Raillo, min. 65).

3Marbella FC: Wilfred, Rafa (Isma, min. 16), Lolo, Dani, Marcos, Juergen, Álex (Añón, min. 71), Faurlin, Samu (Montero, min 85), Paulo Vitor y Juanma.