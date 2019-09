El Villanovense no se fía

Es sólo el comienzo de la temporada pero el Villanovense comienza a destacarse en el primer puesto del grupo XIV, siguen pasando las jornadas y continúa siendo el equipo de tercera con mejores números. El domingo llega un partido de los que está marcado en rojo en el calendario, la visita del CP Cacereño, y esta semana nadie en Villanueva de la Serena quiere mirar la clasificación, sólo esperan continuar en la misma línea de las cinco jornadas previas.

El equipo hay ido ganando madurez a lo largo del último mes, y ya sabe lo que es también saber sufrir sobre el césped, como la semana pasada en Miajadas. Los serones, no obstante, independientemente del juego siguen siendo un equipo efectivo y que sabe sacar provecho de sus ocasiones. No necesita mucho para marcar y hacer daño. Saben que si quieren conseguir el objetivo final deben continuar igual el domingo ante el Cacereño, que llega tocado y con ganas de resucitar. De momento en el equipo no quieren oír hablar de favoritismos. «Creo que hay que seguir en esta línea, porque es importante que el equipo se sienta a gusto, aprovechar las oportunidades que tengamos y que vayamos sumando todos. Hay que seguir en la dinámica de partido a partido», asegura David Barca, uno de los jugadores que mejor rendimiento está dando en este inicio liguero.

El delantero madrileño (24-9-1992) llegó este pasado verano procedente del Alcobendas Sport y rápidamente ha correspondido a la confianza con goles y asistencias, como el domingo pasado, cuando participó en los dos goles como pasador y anotador. «La verdad es que estoy muy contento, el equipo está trabajando bien, yo me siento muy a gusto, he podido contribuir en los dos goles y empezar así una temporada siempre es positivo tanto para el equipo como personalmente», dice.

Sin confianzas

Barca cree que a pesar del buen momento de su equipo y de la crisis de resultados del Cacereño el partido de domingo en el Municipal Villanovense será otra historia, y vaticina un partido muy complicado. «Va a ser un partido difícil en el que el equipo tiene que estar concentrado desde el pitido del árbitro, incluso antes, en el calentamiento. Hay que afrontar la semana de la mejor manera posible para ir a por los tres puntos en casa».

Para el delantero del Villanovense no importa lo que haya ocurrido con anterioridad, sigue considerando al Cacereño como un equipo peligroso. «Cada partido es totalmente diferente, puede ocurrir cualquier cosa. A priori el Cacereño es un equipo que iba a estar en los primeros puestos a principio de temporada, pero no nos podemos relajar ante ningún rival», asegura el jugador madrileño, que cree que este año en el grupo extremeño cualquier equipo puede dar la sorpresa y ganarte.