El Villanovense no reniega de sus opciones de colocarse como líder

El Villanovense tiene hoy en Melilla (12.00 horas) la posibilidad de acabar la presente jornada como líder del Grupo 5º B, todo un logro para un recién ascendido. Sería una manera perfecta de cerrar un mes de octubre redondo, con un inicio de liga espectacular. Eso sí, el rival seguramente es el más fuerte en el peor escenario posible.

Todo un reto para los verdes, que nunca han ganado en tierras melillenses en liga. Por el momento el entrenador del Villanovense, Javier Álvarez de los Mozos, no quiere euforia desmedida ni cábalas con la clasificación, sabe que es sólo el comienzo de la liga y que hay que pensar en el partido que se tiene cada fin de semana. «Como dijo Enrique Martín, vamos a cenar hoy y ya veremos lo que comemos mañana. Estoy en esa idea, hay que tener objetivos a corto plazo. Nos planteamos ganar en Villarrubia y ganamos, nos planteamos ganar al Mérida, no lo conseguimos pero fuimos capaces de no perder y hay que ser capaz de intentar ganar a Melilla y ya está».

El técnico burgalés podrá contar con todos sus efectivos. De momento ha repetido once en los dos partidos anteriores y De los Mozos no es de los que cambia radicalmente. «Es difícil cambiar cuando los resultados son positivos», recuerda el entrenador.

Una de las claves del partido puede estar en la defensa serona, impenetrable en los dos primeros encuentros de liga. Será todo un reto parar el potencial ofensivo de un buen equipo como Melilla. Para De los Mozos es un mérito no sólo de la zaga, sino de todo el equipo: «Le damos mucho valor y mucha importancia, yo creo que es fruto del trabajo de todo el equipo, no sólo del portero y la defensa. Queremos hacer un juego más global, en el que los delanteros sean los primeros defender y los últimos los defensas y el portero».

Otro punto clave será mantener el nivel de exigencia que el equipo ha mostrado. Con mucha intensidad en cada acción, y con gran rigor táctico. Lo que le hace un equipo difícil a todos los rivales. «En mi trayectoria ha sido así. Yo creo que mis equipos generalmente son intensos, que pueden ganar, perder, jugar mejor o peor en un momento dado pero que siempre mantienen ese nivel de intensidad, pero creo que también es la idiosincrasia del club».

Por su parte la Unión Deportiva Melilla afronta el partido desde el primer puesto. Con dos victorias en sendos partidos de inicio y con una gran plantilla. Llegan al partido después de haber jugado en Copa Federación ante las Rozas, con prórroga incluida y derrota. Algo que para De los Mozos no es tan importante por la plantilla de su rival.

Destaca del Melilla, sobre todo, su potencial ofensivo. Prueba de ello es que ha ganado con mucha solvencia. «Tiene jugadores de mucha calidad. Es un equipo muy ofensivo, que llega con muchos jugadores arriba», señala el entrenador serón. Los melillenses tendrán la duda de Eder Díez y del meta Rubén Gálvez, por lo que podría repetir de titular el joven Leo Santos, ex del Don Benito.

MELILLA: Pedro López, Samu Hurtado, Tapia, Bonaque, Escudero, Julen Azkue, Clausí, Miguel Díaz, Ruano, Julio Delgado y Wilson Cuero.

VILLANOVENSE: Leo Santos, Pepe Romero, Jesús Muñoz, Sana, Agus Alonso, Mawi, Juanca, Fran García, Borja Díaz, Jorge Gutiérrez y Alberto.

ÁRBITRO: Francisco Sáez Vital (Andaluz).

ESTADIO: Álvarez Claro.

HORA: 12:00.