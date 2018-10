El Villanovense se pone en prealerta

Perder cuando se es peor que el rival es lo normal. Hacerlo cuando no es así, y encima en más de una ocasión, es motivo de preocupación. Es lo que le está pasando al Villanovense, el único de los equipos extremeños de Segunda B que sigue sin ganar después de seis jornadas. El Badajoz, el mejor situado de todos con ocho puntos, se está haciendo fuerte lejos del Nuevo Vivero (a pesar de la derrota del domingo) y confía en empezar a refrendar pronto en casa lo que consigue fuera. Y totalmente inversa es la situación del Don Benito, que ha convertido el Vicente Sanz en una fortaleza (un empate y dos victorias) y sin embargo fuera sigue en blanco.

El Villanovense merece más

La derrota del Villanovense en el campo del Marbella fue un castigo excesivo para un equipo que mereció más por el juego que desplegó. Pero el premio fue de cero puntos. Se queda con tres, penúltimo, superando solo al Atlético Malagueño, el único equipo que no ha sumado punto alguno en toda la Segunda B. «Salimos muy valientes ante un rival muy complicado, de los llamados a estar arriba; y trabajando como lo estamos haciendo somos muy optimistas, porque los jugadores se dejan todo, juegan bien al fútbol y crean ocasiones», dijo un optimista José Manuel Roca, técnico serón, consciente de que aún queda mucho por delante y hay tiempo para reaccionar, aunque en Villanueva de la Serena se han activado las prealarmas. «Nos han penalizado los primeros diez minutos –añadió el entrenador–, en el resto del partido, hemos sido superiores en juego y ocasiones». Y eso es lo que preocupa, que siendo mejores aún no haya llegado la victoria. El domingo, nueva oportunidad en el Municipal Villanovense ante el Talavera (18.00).

Máxima fiabilidad en casa

En casa nadie tose a un Don Benito que ya suma siete puntos, un buen botín para un recién ascendido. Le queda, eso sí, aprobar una asignatura muy importante: sumar lejos del Vicente Sanz. Este domingo tiene un complicado viaje al campo del Melilla (12.00 horas), segundo clasificado y siempre uno de los equipos metidos en la pelea por el play off. Al Atlético Malagueño le ganó el conjunto rojiblanco con una sensacional segunda parte y tres minutos de inspiración, los que separán los goles de Bernal (52) y Zambrano (55). «Salimos más fuertes, con más ganas, con ímpetu para abrir el marcador que nos hacía mucha falta. Marcamos los dos goles de inicio, contemporizamos bien en todas las acciones e hicimos casi todo bien, tanto defensiva como ofensivamente», dijo Juan García, entrenador del Don Benito, que trabajará esta semana para prolongar ese buen momento.

Enfadados con el arbitraje

En el Badajoz vuelven a estar enfadados con el arbitraje, aunque reconocen que no hicieron un buen partido en San Fernando (1-0). El meta Kike Royo tiene claro que «independientemente del penalti, que para mí no lo es, el equipo no estuvo a la altura del partido. Sabíamos que era muy complicado, teníamos muchas esperanzas puestas para poder engancharnos en la parte alta y es cierto que no empezamos bien, no supimos contrarrestar su juego directo y es mejor hacer una buena autocrítica y un punto y aparte para pensar en el Marbella».

Kike desveló que el árbitro «estuvo provocando a Francis Ferrón justo antes de la jugada del penalti. Es una guerra que tenemos perdida, a los árbitros no se les puede decir nada, es mejor pasar página con ellos y si te provocan ellos no puedes hacer nada por muchas cámaras en el campo. Es mejor dejarles hacer su trabajo, hacer nosotros el nuestro y lo que tenga que pitar que pite, aunque es cierto que llevan dos partidos que nos están perjudicando».

Salvo el partido del domingo, que reconocen que no estuvieron a la altura, «en los demás no hemos merecido perder ni empatar tampoco los de casa ante rivales que nos triplican el presupuesto y hemos sido muy superiores. Pero la Segunda B es muy efectiva y si eres efectivo tienes mucho ganado. La labor defensiva está siendo muy buena y de medio campo hacia adelante tenemos jugadores con mucha experiencia y nos darán muchas alegrías, esperemos que el domingo contra el Marbella la primera victoria».

Del Marbella, rival del domingo a las 18 horas en el estadio Nuevo Vivero, Kike Royo explica que «el año pasado hicieron play off, este año tienen un gran entrenador que lo tuve en Guijuelo de segundo, ya le he dicho que le deseo lo mejor a partir del lunes. Hay que darles una alegría a la afición, que se lo merecen. Le debemos tres y el domingo espero que se vayan contentos y orgullosos del equipo».