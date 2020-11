El Villarrobledo y la ansiedad, los rivales del Extremadura

Es solo el tercer partido de liga, pero huele a final anticipada. Así se presenta la llamada nueva normalidad para el Extremadura, que este domingo busca reaccionar a su mal inicio liguero con el objetivo de lograr un triunfo en Villarrobledo (12.00 horas) ante el club con menos presupuesto del grupo. El cuadro manchego, por supuesto, será su gran rival, pero también la ansiedad que le está generando al equipo de Manuel no verse más arriba en la tabla a las primeras de cambio en esta liga exprés que no espera nadie.

«Tenemos que ganar para refrendar el buen trabajo que estamos haciendo», decía en la previa del partido Manuel Mosquera, que sabe que en tierras albaceteñas también se juega parte de su crédito. El técnico ha estado cuestionado, y aunque la situación económica del club no está para cambios en el banquillo, un tropiezo en Villarrobledo le dejaría en una situación muy incómoda. Ante el club y ante la afición. También lo saben los jugadores, que han realizado autocrítica durante la semana y esperan reaccionar.

La expedición del Extremadura partió este sábado a tierras manchegas, después de que la Junta de Castilla-La Mancha autorizara que sí puede haber movilidad para equipos no profesionales, pero sí de competiciones nacionales. Manuel cuenta con la baja importante de Sergio Gil, lesionado en el abductor en el último partido ante el Badajoz. Tampoco se han recuperado ni Sebas Gil ni Fran Cruz. El club no ha comunicado nada sobre qué les ocurre a estos jugadores, aunque desde este periódico, fuentes cercanas al club han confirmado que han sido positivos por covid-19. Asimismo, Dani Sánchez, que aún no ha resuelto sus problemas con la ficha, también se lo pierde.

La buena noticia para los de Manuel es la recuperación de José García y Liam, que ya tienen ficha y podrían tener sus primeros minutos en Villarrobledo.

Mejorar en fase ofensiva es uno de los debes que tiene el Extremadura en esta temporada. Nando Copete, que fue goleador en pretemporada, ha arrancado con la pólvora mojada y habrá que ver si Manuel le vuelve a dar la titularidad o la cede a Rubén Mesa, que ha anotado el único gol del equipo en esta liga. Otro del que se espera mucho más es Kike Márquez, un futbolista que erró el penalti en la jornada inaugural y, desde entonces, no encuentra sus mejores sensaciones.

En defensa, Manuel podría repetir la misma zaga que ante el Badajoz. Puede venirle bien a jugadores como Owona, claramente lejos de su mejor momento físico. En el centro del campo, Toribio es un fijo en el doble volante y falta saber si le acompañará Elías, extrañamente sin minutos en el último encuentro, o Lele, que definitivamente parece que va a amoldarse a esa posición de ocho para lo que resta de temporada.

El partido se disputará sin público por la alta incidencia de covid en tierras albaceteñas. El encuentro también es especial para el presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, que cuenta con raíces familiares en Villarrobledo y guarda una relación muy especial con la directiva de este club.

Sin gol

No ha empezado nada bien la competición para el Villarrobledo, carente de gol en los tres partidos que ha disputado. Los albaceteños han perdido en Melilla y Badajoz, y cedieron un empate sin goles en su único encuentro casero ante el Socuéllamos.

El Villarrobledo cuenta con el presupuesto más bajo de la categoría y para los manchegos, no jugar con su público y no poder tener dinero de taquilla puede ser una espada de Damocles. Así lo dijo esta semana su presidente en rueda de prensa, señalando que la mitad de su presupuesto obedece a taquillas y dinero de entradas. Cuenta con 450 abonados.

El césped del estadio Nuestra Señora de la Caridad de Villarrobledo, de hierba natural, es uno de los condicionantes del partido. Las lluvias lo han dejado maltrecho y puede ser importante. Lo señalaba así Manuel Mosquera entre semana, aunque dejaba claro que «no valen excusas».

Los atacantes Nacho Huertas y Chico son los jugadores más peligrosos del equipo. También el defensa inglés George Lucas, que ha llegado esta temporada. Es duda Teo Tirado, ex del Cacereño, lesionado en el último partido.

Posibles alineaciones:

VILLARROBLEDO: Pablo García, Márquez, Cano, George Lucas, Latorre, Navarro, Chato, Eguiluz, Nacho Huertas, Chico.

EXTREMADURA: Casto; Saúl, Owona, Dani Pérez, Jilmar, Elías, Toribio, Pastrana, Nico Hidalgo, Kike Márquez, Rubén Mesa.

ÁRBITRO Claudiu Muresan (Valencia).

ESTADIO: Nuestra Señora de la Caridad de Villarrobledo.

HORA: 12.00.