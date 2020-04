La Vuelta cede la carpa de prensa para luchar contra el coronavirus

La dirección de la Vuelta a España ha cedido la carpa habitualmente utilizada como sala de prensa sobre todo en las etapas de montaña -se monta junto a la llegada para que puedan trabajar los medios informativos desplazados a la carrera- al Ayuntamiento de Madrid para colaborar en la lucha contra la pandemia del coronavirus. El espacio, con 200 metros útiles, se ha instalado en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de la capital española y se utilizará como lugar de almacenamiento y distribución de material sanitario.

Los periodistas que cubren #LaVuelta conocen bien esta carpa. Ojalá a partir de ahora solo salgan de ella buenas noticias 🤞🏼#SaldremosAdelante #SaldremosJuntos



The press tent of La Vuelta is ready to help @MADRID in its fight against #COVID19. 💪🏼 #TogetherWeCan pic.twitter.com/y56zBfddL7