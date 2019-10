Vuelve a jugar al fútbol tras vencer al cáncer

Toni Deion Pressley, jugadora del Orlando Pride en la liga de fútbol femenino estadounidense recibió una gran ovación en su vuelta a los terrenos de juego.

La defensa estuvo alejada de los campos de fútbol por un cáncer de mama.

Venció al cáncer y hoy ha vuelto a jugar.

