Del Wanda hasta Almendralejo

Un total de 60.739 personas presenciaron el pasado 17 de marzo el partido de fútbol femenino entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, de la Primera División. No fue un encuentro cualquiera. Supuso el récord de asistencia de público en un partido de fútbol femenino no sólo en España, sino a nivel mundial. Unos meses antes, el nuevo San Mamés había acogido un Athletic frente a Atlético de Madrid con 48.000 personas en las gradas. Y en Italia, casi 40.000 espectadores se acercaron al Juventus Stadium para ver el Juventus-Fiorentina del Calcio femenino.

El fútbol femenino está de moda. Y, lo más importante, está en meteórico crecimiento. A todos los niveles: técnico, táctico, físico, organizativo y, sobre todo, mediático. En Extremadura no se quieren quedar atrás y han sido dos embajadores del fútbol femenino regional, el Extremadura UD y el Femenino Cáceres, quienes no han dudado en proponer un reto al público extremeño: llenar el Francisco de la Hera el próximo domingo en el partido que ambos clubs jugarán en Segunda División Nacional.

La cita es este domingo a las 18.00 horas. Es la penúltima jornada de liga para ambos. El Extremadura, octavo, navega tranquilo en mitad de tabla. El Cáceres Femenino, tercero, ya tiene su pase garantizado a la Primera B nueva que se estrenará el próximo año. «Lo importante será la visibilidad. Que se sepa que el fútbol femenino no es como el de antes. Ahora los partidos están más disputados y no hay goleadas de 15-0. Los equipos están muy bien preparados, táctica y físicamente, y las diferencias entre clubs y jugadoras son mínimas. El domingo tenemos una gran oportunidad de demostrarle a esta región qué es el fútbol femenino de verdad», dice Piedad Delgado Álvarez, capitán del Extremadura Femenino.

Piedad sabe de lo que habla. Lleva 21 años jugando al fútbol y ha experimentado muy de cerca toda la evolución de este deporte para las mujeres. «Especialmente a nivel mediático. Antes no salíamos en ningún lado y ahora tenemos televisiones, radios, periódicos, redes sociales y muchísima información. Quizá, las más veteranas como es mi caso, lo vamos a disfrutar menos tiempo, pero es fundamental seguir trabajando en esta dirección para que lo puedan disfrutar las nuevas generaciones que vienen fuerte».

Estereotipos / El nuevo fútbol femenino ha roto con todos los estereotipos anteriores. «Los padres y madres ya están más concienciados de que no importa que una niña juegue a fútbol. Lo importante es hacer deporte. Yo lo viví de cerca en casa y no me dejaban jugar. Pero insistí y ya llevo más de 20 años. Fue lo mejor que hice», confiesa la veterana jugadora de Almendralejo.

Para ella y para muchas más que han conocido de cerca esta evolución, el del próximo domingo no es un partido cualquiera: «Es el partido que todas hemos soñado alguna vez. Yo recuerdo haber jugado, en alguna ocasión muy esporádica, con mil personas por delante. Pero con un estadio lleno o casi lleno, ni lo imaginaba».

Facilidades / El Extremadura permitirá que sus ocho mil abonados puedan entrar gratis al Francisco de la Hera para presenciar este encuentro, mientras que la entrada para el público en cualquier parte del campo será de tan solo un euro.

Extremadura y Cáceres realizarán una campaña para invitar a todos los clubs femeninos federados y a todos aquellos espectadores que quieran estar presentes en un momento que podría ser histórico para la región. No hace mucho, hubo casi 8.000 personas en El Sardinero de Santander, unas 10.000 personas en La Romareda de Zaragoza y otras cerca de 10.000 personas en El Sadar para apoyar a Osasuna Femenino.

El Francisco de la Hera cuenta con 11.580 espectadores y en el Extremadura están convencidos de que Almendralejo, la comarca y parte de la región se va a volcar para este partido. Es el encuentro en el que jugamos todas. O mejor dicho, jugamos todos.