Xavi dice 'no' al Barça por ahora

Xavi ha dicho que no al Barça. Ha dicho que no es el momento, justo ahora en plena temporada, con el equipo de Valverde líder de la Liga y él aspirando a ganar el próximo viernes la Copa de Qatar, de regresar al Camp Nou. Eric Abidal, secretario técnico del club azulgrana, y Òscar Grau, CEO de la entidad, se vuelven con las manos vacías de Doha porque Xavi pide tiempo. Según fuentes del club consultadas por este diario, ha transmitido sus ganas de sentarse en el banquillo azulgrana, pero considera que ahora no toca. En junio, ya se verá.

Pide Xavi tiempo para pensar. Y tiempo, sobre todo, para reflexionar si a final de esta temporada asume la propuesta del Barcelona, que con estos sorprendentes movimientos para suceder a Valverde ha levantado una crisis deportiva, tras la pérdida de la Supercopa de España, de imprevisibles consecuencias.

Head coach Xavi Hernandez supervised the first team training session on Sunday morning. The team will take a break on Monday before resuming preparations for the #QatarCup2020 final against Al-Duhail#AlSaddpic.twitter.com/dsCpqwld0V