Yecla, punto de partida de diez días claves para el Badajoz

Yecla es el punto de partida de diez días clave para el Badajoz, que inicia el año 2020 con tres grandes partidos en una decena de días en los que buscará tres victorias que le sitúen como líder del grupo IV de Segunda B y en la tercera ronda de la Copa del Rey.

Los blanquinegros visitan al Yeclano Deportivo este domingo a las 12.00; seis días después recibirán a Las Palmas en la Copa del Rey a partido único y el día 15 al Cartagena, actual líder. Tres partidos de máximo nivel y emoción.

Para el más inmediato, en casa del Yeclano, la afición pacense podrá ver el encuentro en una pantalla gigante en la Plaza de Minayo de Badajoz. Por la tarde será la Cabalgata de Reyes en la que el propietario del Badajoz, Joaquín Parra, tiene hilo directo con el Rey Gaspar.

El técnico Mehdi Nafti no podrá contar este domingo con el lateral izquierdo Alfonso Candelas, que se resbaló y tiene una elongación en el adductor, ni con el delantero Jairo Morillas, con una rotura en el gemelo.

El técnico destaca de su rival, cuarto clasificado a dos puntos de los blanquinegros que son segundos, que «es un equipo que ha hecho una primera vuelta muy buena, los números están ahí, es el equipo más goleador del grupo. Tiene un modelo de juego bastante claro. Ha cogido confianza con el paso de las jornadas; muchos pensábamos que iba a ser una sorpresa a corto plazo, pero nos damos cuenta que es un rival a tener en cuenta hasta final de temporada».

Los blanquinegros acabaron el 2019 con un empate a cero ante el Murcia en el Nuevo Vivero. Nafti subraya que no hay nada que cambiar. «Muchos hubieran firmado hacer lo que hicimos los seis últimos meses. El último partido del año no fue el mejor, ni mucho menos, pero los chicos tuvieron una semana para hacer autocrítica y la hemos hecho. Hubo cosas que no me gustaron y queremos seguir mejorando y, sobre todo, tener una segunda vuelta como mínimo igual de buena que la primera».

EL MES DE LOS RUMORES / Respecto a los fichajes, Nafti reconoce que el mes de enero es peculiar. «A mi no me gusta porque puedes tocar el equilibrio de la plantilla y el buen rollo del vestuario. Los jugadores tienen que estar preparados para los rumores y en sus nóminas está incluido el mes de enero, con todo lo que puede pasar: entradas, salidas, rumores... La gente se inventa cosas en las redes sociales y ellos lo ven, no son tontos. Pero tienen que saber convivir con este tipo de cosas, entra en su contrato, no es agradable porque detrás de rumores y salidas hablamos de una casa, una familia, un colegio y hay que ponerse en el lugar de la gente, que no es tan fácil. Pero es la vida de un deportista».

Preguntado por lo que puede esperar la afición blanquinegra en el nuevo año, Nafti no promete resultados, pero asegura que «intentaremos estar a la altura del proyecto, de nuestra afición, intentar llegar hasta la última jornada con opciones de estar en playoff y de pelear por el primer puesto. Ese será nuestro motor en la segunda vuelta y, sobre todo, entregarse al cien por cien cada domingo, que es lo mínimo que podemos dar».