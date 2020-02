Yohana anima a las peques del Arroyo para el futuro

Yohana Rodríguez, capitana del Extremadura Arroyo, único equipo extremeño que milita en Superliga Femenina 2 (SF2), ha reconocido que el conjunto cacereño no se encuentra en su mejor momento a nivel deportivo, pero ha asegurado al mismo tiempo que ‘las peques’ «deben ser conscientes de la suerte que tienen de jugar en la categoría de plata del voley español y de que son el presente y el futuro del club».

Rodríguez asume que se trata de una temporada «distinta, llena de altibajos y algo difícil», y añade que en su opinión, en el grupo no solo hay diferencias de edad, «también de objetivos». A su juicio, «se ha podido atisbar un pequeño cambio de actitud, tal vez un poco más conformista, y puede que con menor motivación, como si no tuviéramos objetivos a la vista». La capitana argumenta que a pesar «de no ser tan competitivas como el año pasado, aún quedan muchos partidos y debemos seguir luchando y trabajando, primero para lograr la permanencia y luego para llegar hasta donde se pueda».

Yohana Rodríguez señala no obstante que, a pesar de que los resultados y el juego no acompañen, «el ambiente en el vestuario es bueno, con ‘buen rollo’ en los entrenamientos». En el plano personal, explica que por motivos laborales entrena cuando puede, «también he faltado a algún partido fuera», pero reconoce que no le gusta ver al equipo «así, conformándose con un puesto en mitad de la tabla, porque tenemos nivel para más. Los errores propician desconfianza en nosotras mismas, e incluso en el resto del equipo, pero nunca podemos olvidar nuestra historia, que somos un proyecto enfocado al deporte de base», recalcó Yohana.