Zarco entra en el quirófano tras su escalofriante accidente

El escalofriante accidente protagonizado por el francés Johann Zarco (Ducati) y el italobrasileño Franco Morbidelli (Yamaha), el pasado domingo, en el Red Bull Ring, durante las primeras vueltas del Gran Premio de Austria de MotoGP, que pudo haber provocado la muerte, sin duda, del italiano Valentino Rossi (Yamaha) y/o el catalán Maverick Viñales (Yamaha), que milagrosamente evitaron las motos de Zarco y Morbido, que cruzaron la pista, justos cuando pasaban los dos pilotos del team Yamaha Monster, sigue siendo motivo de polémica.

Zarco acaba de anunciar que se va a someter a una operación mañana mismo, en la Policlinica de Modena, a manos del doctor Giuseppe Porcellini, el mismo cirujano que operó, recientemente, a Andrea Dovizioso de la clavicula, que le fijara al francés el escafoides de la mano derecha. Zarco intentará reaparecer, este fin de semana, en el Gran Premio de Estiria, que se vuelve a correr en el trazado de Spielberg, pero antes tendrán que someterse a un careo con Morbidelli ante los jueces de la carrera (Comisión de Seguridad), que, esta vez sí, y no como ocurriera el domingo pasado que ni siquiera se plantearon analizar el incidente, van a intervenir y conocer la opinión de los dos protagonistas del choque.

"El lunes me hice un chequeo en mi muñeca derecha ya que aún me dolía un poco y tengo una pequeña fractura en el escafoides, ha contado Zarco antes de ingresar en la Policlínica de Modena. Tras la operación, volveré al circuito ya que tengo una reunión sobre el incidente que ocurrió el domingo. Si la sensación en la muñeca es buena y el centro médico me declara apto, intentaré ver si puedo correr.

Zarco señala que la gran ventaja para intentar volver a correr es que repiten trazado y, por tanto, la puesta a punto de la moto está ya más que resuelta. De todos modos, no es un gran drama si me pierdo algunas sesiones y puedo tomar un días más para sentir mi muñeca bien. Ahora, lo principal es la operación, y después de eso ver si mi sensación mejora. El equipo está trabajando en preparar la moto, y sé que todo estará listo si vuelvo. Tal vez llueva, así que esto también es una oportunidad, ya que en lluvia hacemos menos esfuerzo sobre la moto y para mí seria realmente bueno si puedo correr con lluvia sin esforzar mucho la muñeca.

La reunión en la que intervendrán Zarco y Morbidelli tendrán como jueces al campeonísimo norteamericano Freddie Spencer, Bill Cumbow, Ralph Bohnhorst, representante de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y, si se complica, es decir, si las explicaciones de ambos pilotos no satisfacen a sus entrevistadores, tal vez se añacen al juicio Frank Vayssié y Martin Suchi, de la Federación Austriaca de Motociclismo.

LA DEFENSA DE ZARCO

Lo que es evidente es que ni Zarco ni Morbidelli estarán solos en esa audiencia, ya que ambos podrán estar acompañados de algún miembro de su equipo y, en ese sentido, todo parece indicar que el equipo Esponsorama Racing del español Raúl Romero, donde milita el bicampeón francés de Moto2 y actual piloto de Ducati MotoGP, apoyará a su piloto con la telemetría de ese adelantamiento donde, dicen, Zarco no hizo nada que no hubiese hecho en las siete vueltas anteriores en ese mismo punto.

Mientras Rossi insiste en que después de lo vivido, debería rezar y dar gracias a Dios por estar sano, Morbidelli insiste en que cuando alguien corre como lo hace Zarco ha de ser sancionado. Yo creo que tú puedes correr al límite, incluso por encima del límite, si quieres, pero si te equivocas, si fallas, debes pagar por ello. Todos hemos visto, sufrido y nos hemos asustado por algunas caídas que hemos sufrido o han sufrido colegas nuestros y, casi siempre, hemos considerado que eran lances de carrera, pero lo de Zarco el domingo supera esa definición, pues todo ocurrió a 310 kilómetros por hora. Ha de pagar por ello.