Zarfino dice que están «a muerte» con Manuel y su idea de juego

Lejos del VAR, las dudas, la falta de triunfos y una dinámica irregular que ha metido al Extremadura, a las primeras de cambio, en el fondo del cajón de Segunda, en Almendralejo se suscita un debate profundo sobre si el equipo está a la altura de la competición y si, verdaderamente, el juego que parece merecer mejores resultados, es el idóneo para sacar a los azulgranas de esta crisis de puntos. Para despejar las dudas, ayer habló Zarfino, uno de los capitanes y voz autorizada en el club: «que los aficionados no tengan dudas de lo que va a ser el Extremadura. Estamos haciendo todo lo posible para no estar en esos puestos de descenso. Estamos convencidos de que estamos haciendo las cosas bien y confiamos a muerte en nuestro entrenador y cuerpo técnico, así como en la unión de este grupo. Nosotros somos los primeros en querer ganar partidos para disfrutarlo con nuestra gente ya». Palabra de capitán.

Zarfino sabe mejor que nadie la incertidumbre que puede rodear al club una situación atípica de siete encuentros sin ganar. «De verdad, el equipo está fuerte y con ganas de sacar la situación adelante. No hay sensaciones raras. El equipo juega bien, va de frente, no da balones por perdidos y, lo cierto, es que no estamos obteniendo los resultados que merecemos», se sincera. Pero el uruguayo tiene claro que la fórmula para salir del bache es no tocar nada: «Si nosotros jugamos así y conseguimos los puntos, nos va a reforzar mucho y engancharemos la dinámica que estamos buscando», asegura el charrúa.

El centrocampista azulgrana cree que el vestuario tiene que darle naturalidad a la situación para no caer en la ansiedad de la falta de victorias. Está convencido de que el triunfo está a punto de llegar y que, cuando eso ocurra, «todo va a cambiar».

Sin pólvora / Una de las grandes preocupaciones en el Extremadura es la falta de pagada en sus hombres de ataque. Hasta la fecha, el que más minutos ha tenido es Alex López, pero no se ha estrenado. El delantero catalán, sin embargo, ha cuajado grandes partidos para el equipo, derrochando físico, entrega y haciendo jugar a la segunda línea. Pero por ejemplo, en el último partido, ni disparó a puerta. Y eso es algo que preocupa en la afición, que quiere ver al delantero más cerca del área.

Tampoco han marcado los otros tres delanteros: Airam Cabrera, Mujica y Willy. El primero, Airam, ha jugado varios ratos en varios encuentros, pero ha estado intermitente y no ha tenido opciones de convertir en gol. El segundo, Mujica, apenas ha jugado dos partidos y su participación ha sido más bien testimonial. Por último, Willy, que siempre tiene la eterna losa de ser el delantero ‘de la casa’, comenzó como titular, pero tras dos partidos perdió el sitio y lleva tres encuentros sin ser convocado. Ninguno de los cuatro delanteros azulgranas ha marcado todavía.

Viaje / El Extremadura vuelve hoy a los entrenamientos para preparar el partido del sábado en Alcorcón, donde espera reaccionar a esta mala racha. Para jugar en tierras madrileñas, el equipo de Almendralejo arrastrará un buen puñado de valientes. Ayer ya eran más de 200 los apuntados para el viaje organizado desde la Federación de Peñas del Extremadura, cuyas reservas pueden hacerse tanto en el estadio Francisco de la Hera como en el estadio de Santo Domingo de Alcorcón para la comodidad de muchos azulgranas que viven en la capital. El precio del bus con la entrada es de 50 euros.