Zidane: "Bale no jugó porque él no quiso"

Después del huracán con Bale, Zidane aprovechó la primera de muchas cuestiones sobre el galés para aclarar la garganta, subir el tono y reivindicar su discurso: "El problema es que no se me entendió bien, mi español. Quiero dejar claro que no he faltado al respeto a nadie y que Bale no se vistió (en el partido contra el Bayern) porque él no quiso, porque el club estaba tratando su salida", dijo el francés desde la concentración en Estados Unidos del Madrid.

Ante la insistencia, Zidane procuró no meterse en más charcos: "Bale es jugador de nuestra plantilla y yo respeto eso, que es lo más importante. No ha pedido no vestirse ante el Arsenal (la madrugada del martes al miércoles a la 01.00 h.), va a entrenar con normalidad y este martes veremos", cerró el tema.

"Jolín macho Vaya tela. Sabes que no te voy a contestar", le espetó a un periodista en la penúltima pregunta que insistió con Bale.

Con las salidas en pleno proceso de aceleración, Zidane evitó también hablar de posibles llegadas, aunque es público y notorio que el gran deseo del técnico se llama Paul Pogba: "No pienso en jugadores que puedan venir, estoy concentrado en los jugadores que tengo", aseguró