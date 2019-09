Zidane: "El club siempre me ha respaldado, me siento confiado"

Tres días después de caer con estrépito en París en Champions y antes de visitar al líder de La Liga, el Sevilla de Lopetegui (vilipendiado en su despido del Madrid la temporada pasada), no era una rueda de prensa placentera para Zidane. “El club siempre me ha respaldado. Si no, mejor salir”, llegó a aclarar el francés.

“Sí, claro que me siento confiado, me siento fuerte, voy a seguir trabajando hasta que me den la posibilidad, con mis jugadores y con fuerza”, había dicho en sus primeras respuestas, serio, concienciado con la situación que vive el equipo, con la intención de levantar el ánimo de una afición a la que cada vez le valen menos las promesas, pero con un discurso agujereado y la defensa contra todo lo de fuera como axioma. “Si tengo que leer todo lo que se dice, estoy fuera. Eso no me interesa. Cuando leo, el panorama es muy negro, esta es la situación cuando pierdes un partido, es difícil pero es la realidad. La fuerza la tenemos dentro”, se quejó Zidane para resolver buen parte de las preguntas sobre su continuidad y el nivel del equipo, blindado a todo lo exterior.

El regreso de Mourinho

“No me sorprende nada, esto es la vida”, dijo sobre la aparición de Mourinho como futurible del banquillo blanco. “Siempre hemos tenido momentos complicados, a veces más complicado que ahora”, aseguró como parte de una reivindicación que se quedó algo coja: “La primera parte ante el Levante no nos faltó nada, en Vigo igual, en París menos…”, intentó argumentar. “No creo que los jugadores rindan por debajo de su nivel, pero seguro que podemos hacer más en 90 minutos”, reconoció. “Todos sabemos la dificultad de estar en el Madrid, no valen dos partidos malos”, terminó asumiendo.