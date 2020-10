Zidane se queda seco

El clásico se acerca y culés y madridistas miran con cierta nostalgia el pasado, después de un fin de semana en el que Madrid y Barça se quedaron a cero. Ambos equipos han perdido aquella exhuberancia ofensiva de los grandes duelos entre Messi y Cristiano, años en los que los pulsos entre ambos eran garantía de espectáculo y goles. El primero se ha quedado a regañadientes en el Camp Nou y desde entonces tan solo ha logrado un tanto, y de penalti, en esta temporada. Y en el Madrid, mientras siguen soñando con la llegada de Mbappé, continúan echando de menos los 50 goles por temporada de CR7. Blancos y azulgranas intentarán afinar la puntería en la Champions, ante el Ferencvaros húngaro y el Shakhtar Donetsk antes de la cita del sábado.

Blancos y azulgranas intentarán afinar la puntería en la Champions, ante el Ferencvaros húngaro y el Shakhtar Donetsk antes de la cita del sábado en el Camp Nou. Zinedine Zidane, al que no le ha llegado ningún fichaje este verano, confía en que la vuelta de su competición fetiche le cambie la cara a su equipo. Algo que, pese a introducir cuatro cambios al descanso, no pudo conseguir ante Cádiz, donde se quedó sin poder celebrar ningún tanto, como ya le había ocurrido ante la Real Sociedad en el primer partido liguero. Con Cristiano en sus filas el Madrid había pasado de los 100 goles en Liga todas las temporadas menos en la última del luso, en la que se quedó con 94.

TREINTA TANTOS MENOS

En la primera campaña sin el pichichi portugués el conjunto blanco acabó con una treintena de tantos menos (63), mientras que en el curso pasado no pasó de 70. Pese a ello, la solidez defensiva le permitió conquistar la Liga ante un Barça en descomposición. El Madrid de la pegada de Cristiano ha dejado paso al de las paradas de Courtois, que ha sido hasta ahora el mejor jugador blanco en este inicio de temporada. Ante el Cádiz, los hombres de Zidane no es que no vieran puerta es que solo tuvieron dos disparos entre los tres palos.Vinicius, el máximo goleador del equipo hasta ahora, lleva apenas dos tantos mientras que Benzema, pichichi blanco la temporada pasada, solamente ha conseguido cazar uno en cuatro jornadas.

Sergio Ramos, segundo máximo goleador madridista el curso anterior (con 11 dianas), parece que podrá llegar a tiempo al clásico en el Camp Nou. El capitán blanco hizo saltar las alarmas cuando tuvo que ser reemplazado al descanso ante el Cádiz después de haber sufrido un fuerte golpe en la rodilla. Pero finalmente todo quedó en un susto y ayer el central estuvo entrenando con sus compañeros para poder estar a punto para el estreno europeo.

MESSI, SOLO UN PENALTI

Algo muy parecido a lo que le ocurrió al Madrid ante el Cádiz le pasó al Barça en su visita a Getafe. Los azulgranas apenas pudieron generar peligro ante un rival rocoso y, de hecho, después del tanto del cuadro madrileño la oportunidad más clara que tuvieron fue cuando Djene mandó el balón al palo al intentar despejar. Messi tan solo ha conseguido un tanto, y de penalti, en lo que va de temporada, después del lío que hubo sobre su marcha frustrada. Desde el parón por el coronavirus, la extrella azulgrana lleva ocho goles (cuatro a balón parado) en 17 encuentros. El curso pasado ni el delantero argentino ni ninguno de sus compañeros logró marcarle al Madrid: 0-0 en la ida en el Camp Nou y 2-0 en el Bernabéu. Habrá que ver si a la vuelta de la Champions unos y otros recuperan el olfato goleador.