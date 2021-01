130 euros para la pantalla y 55 euros al mes para gastos: así regula el teletrabajo la banca

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Casi que igual que en la administración. Los que tienen despachos en sus casas con sus buenos equipos y el ganado en los vagones de tren yendo un día si y otro no (bueno, esto dependiendo de que reino de taifas te ha tocado.). Y si hay que amontonarse no hay problema. La Ex-paña cañi, de señoritos de izquierda y derecha, no hay distinción