El 39% de las empresas quiere vender en el extranjero este año por primera vez

La pandemia ha acelerado la internacionalización de las empresas y apunta a que en este 2021 esa tendencia se agudizará. Según un estudio coordinado por el gigante chino del comercio electrónico Aliexpress, el 39% de las pequeñas empresas españolas prevé exportar por primera vez durante el 2021. Las principales razones para abordar el proyecto exportador se asientan en la necesidad de aprovechar las oportunidades en mercados específicos (57%) para mitigar el impacto del coronavirus en su negocio (36%).

Pero para las pequeñas y medianas empresas españolas la exportación es un reto difícil de asumir. El 26% de las empresas reconocen no saber cómo comenzar a exportar. La falta de recursos económicos y de personal (21%) y el desconocimiento de las tecnologías necesarias para exportar (18%) pavimentan un entorno que requiere socios para esa expansión del negocio en el extranjero.

Europa sigue siendo el principal mercado en el que piensan las pequeñas empresas españolas que aún no exportan y quieren comenzar a hacerlo este año (44%), seguido de Sudamérica (33%) y Asia (excepto China) (21%). Según la encuesta de Aliexpress, dependiente de la matriz Alibaba, para alrededor del 40% de las empresas españolas que exportan a China, el gigante asiático ha pasado a suponer más del 20% de las ventas. Asimismo, casi la mitad de ellas (44%) afirma que lo hace a través de marketplaces digitales

La encuesta fue realizada por YouGov de forma 'on line' entre el 22 de octubre y el 2 de noviembre de 2020 a 529 representantes de empresas españolas de entre 2 y 49 empleados. En lo que respecta a las pequeñas empresas que no exportan todavía, pero prevén hacerlo en 2021, China es un mercado objetivo para el 15%. El principal motivo por el que planean vender sus productos en China este año son las elevadas perspectivas de rentabilidad del mercado chino (41%). Esta percepción de rentabilidad es mayor que la media del resto de países (33%). En cuanto a las barreras que se plantean las pequeñas empresas españolas de cara a exportar a China, el hecho de que consideren su empresa demasiado pequeña se revela como la principal (34%), seguida del desconocimiento del idioma (23%) y de la creencia de que no hay una gran demanda de sus productos o servicios en China (21%).

María Peña, consejera delegada del Icex, considera que "China es un destino prioritario para las empresas españolas por el tamaño del mercado y su evolución en los últimos años. El comercio electrónico ha tenido un incremento notable con un volumen de ventas a consumidor final que superará el billón de euros en 2021".