El 61% de los españoles se quedarán en casa esta Semana Santa

El 61% de los españoles prevé quedarse en casa esta Semana Santa. El temor al contagio del coronavirus y la incertidumbre económica está haciendo estragos en los hábitos de consumo y de vida de los españoles con cambios más o menos predecibles en un contexto de pandemia. Un estudio realizado por Aecoc apunta a que el 66% de los consumidores reconocen que sale de casa lo menos posible y que ha dejado de hacer muchas de las cosas que habitualmente hacía. Incluso el 8% asegura que no volverá a tener los hábitos que tenía antes de la pandemia. La gerente del área de estrategia comercial y marketing de Aecoc, Rosario Pedrosa, reconoce que es difícil establecer todavía que parte del gasto de las familias está pasando entre bares y restaurantes y el hogar, pero que "lógicamente habrá un trasvase de cuota de mercado prestada y hábitos que no volverán". Destaca el estudio que parte de los consumidores reconocen que la pandemia ha abierto necesidades que actualmente no están cubiertas. El mayor tiempo en la vivienda, fundamentalmente por el teletrabajo pero también por el miedo a salir por el contagio, abre necesidades de consumo y huecos de mercado a las empresas. El 54% de las familias confiesa que compra comida a domicilio al menos una vez a la semana.

Según los datos del quinto barómetro Consumo y compra dentro y fuera del hogar después del Covid-19?, de AECOC Shopperview, el elemento proximidad ha perdido fuerza con respecto al año pasado. En el 2020, el 74% de los consumidores consideraba fundamental la cercanía del punto de venta, pero ahora (el estudio es de la última semana de febrero) ese porcentaje ha pasado a ser del 50%. Por el contrario, ha ganado peso e importancia para el consumidor la rapidez (58%) y comprar todo en un mismo punto de venta (56%).

Tan solo el 22% de los consumidores afirma que saldrá de vacaciones, la mayoría para desplazarse a su segunda residencia, si las restricciones lo permiten. Pero el 74% de los que no saldrá de vacaciones lo hará por miedo al contagio y el 26% aseguran que la razón principal es el de ahorrar gastos.

El barómetro remarca el crecimiento del e-commerce para las compras de gran consumo, que ya utilizan el 70% de los consumidores. La encuesta muestra una mejora en los indicadores de confianza del consumidor. Sin embargo, se mantiene la tendencia al ahorro y la mayoría de los encuestados creen que el ritmo de vacunación actual aún no permite recuperar la normalidad.

Aunque la mayoría de españoles se quedará en sus hogares en Semana Santa, los indicadores de confianza de los consumidores del barómetro han mejorado en los últimos meses. Actualmente, el 37,7% de los españoles afirma que su situación económica ha empeorado con la pandemia -49% en noviembre-, mientras que el porcentaje de consumidores que cree que su situación empeorará en los próximos meses ha caído también casi diez puntos, de un 37% en noviembre al 28,8% actual.

El barómetro de AECOC Shopperview. también constata la consolidación del 'on line' como una opción de compra para productos de gran consumo. Así, si en abril de 2020, el 40% de los españoles había comprado este tipo de productos por internet, en febrero el porcentaje ya era del 69%. "El 'on line' ha llegado para quedarse: el 80% de los que compran por internet afirma que seguirá adquiriendo algunos productos por esta vía una vez pase la pandemia y solo el 7% asegura que abandonará el canal, explica Pedrosa.

La crisis del Covid-19 también ha ocasionado un trasvase del consumo de fuera a dentro del hogar que hoy se mantiene. La imposibilidad de acudir a bares y restaurantes y el incremento del teletrabajo explican que el 40% de los consumidores busque productos para cocinar en casa, mientras que el 31,5% compra ingredientes para replicar las comidas que antes hacía en locales de restauración. En paralelo, se consolida el delivery: el 47,5% de los consumidores ha pedido comida a domicilio en las últimas semanas y el 31% afirma que ahora gasta más en este servicio que antes de la crisis. En cambio, la pandemia sigue condicionando la actividad de la hostelería. Tan solo uno de cada cuatro consumidores acude a bares y restaurantes cuando las restricciones lo permiten y únicamente el 14% gasta igual o más que antes de la pandemia en sus establecimientos.

Aecoc es la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores, una de las mayores organizaciones empresariales del país y la única en la que la industria y la distribución del gran consumo trabajan conjuntamente para desarrollar buenas prácticas y estándares tecnológicos que ayuden a las empresas a ser más eficientes y competitivas. La Asociación engloba tanto a las mayores compañías como a las pequeñas y medianas empresas y representa sectores tan diversos como el de la alimentación y bebidas, textil, electro, ferretería y bricolaje, salud y hostelería, entre otros. Cuenta con más de 30.000 empresas asociadas cuya facturación conjunta supone cerca del 20% del PIB español.