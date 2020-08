Los administradores concursales alertan de que la nueva ley no cubrirá las necesidades poscovid

Los administradores concursales no están contentos con el marco legal que se aprobará el próximo martes en España. La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) considera que es un "buen punto de partida" para mejorar la ley concursal, pero que "tal como está no va a ayudar a la viabilidad de las empresas, especialmente ante la crisis del covid-19". La principal pega a la ley es que no ha contemplado la "especialización y profesionalización de la figura del administrador concursal".

La organización avisa también de que no se ha dado suficiente tiempo para que jueces y administradores concursales conozcan el texto en profundidad, "justo en un momento crítico debido al colapso en juzgados".

De cara a la trasposición de la nueva directiva europea de insolvencia en la que actualmente se está trabajando, la asociación ASPAC ha reclamado al Gobierno un mayor protagonismo en la comisión del proceso de reforma.

Precisamente este jueves se conoció que España registró la tasa de concursalidad -la relación entre sociedades en concurso y sociedades activas- más baja de todos los países de su entorno, un 0,23%, en la última década, según un análisis de los concursos empresariales registrados en España, Alemania, Francia, Italia y Portugal, llevado a cabo por la consultora Informa D&B. "Esta baja tasa de concursalidad en España indica que los concursos son utilizados por una minoría de empresas", explicó la directora de estudios de D&B, filial de Cesce, Nathalie Gianese. El dato también apunta a que la vía de la administración concursal no aporta garantías para la continuidad de las empresas.

Para D&B, la crisis provocada por el covid-19 "ha tenido un impacto significativo en los datos de creación de empresas y los concursos empresariales" en Europa, pero es en España el único en el que se ha incrementado el número de concursos entre el 2018 y el 2019, con un aumento del 4,6%. En Italia se alcanzó el 0,37%, en Portugal, el 0,51%; en Alemania, el 1,67%; y en Francia, fue del 1,92%. En la última década, los concursos empresariales disminuyeron en todos los países analizados salvo en Italia, donde aumentaron un 24,5%. Francia es también el país con más concursos en total, 44.127, un 4% menos que en 2009. En el caso de España, los concursos se redujeron un 13% entre 2009 y 2019, siendo la cifra más alta del periodo los 8.879 alcanzados en el 2013. Entre el 2009 y el 2019, los concursos en Alemania cayeron casi un 43%, manteniendo un descenso continuo en estos años. Portugal acumuló una bajada del 40%, con descenso desde el 2013.

La creación de nuevas empresas en España ascendió a 36.837 negocios en el primer semestre, lejos del 40% de las creadas en el 2019. Se trata de una situación similar a la de Portugal, que suma en este primer semestre 17.092 nuevas firmas. Por su parte, Alemania, con 69.022 nuevas empresas, está por encima del 50% del pasado año. El peor comportamiento es el de Italia, cuyas 17.814 constituciones son tan solo un 14% de las contabilizadas en 2019.

Francia es el país que más nuevas empresas acumula en el primer semestre del año, 96.707, aunque son menos de la mitad que las que registraba en el conjunto del año anterior. En el caso de los concursos, Francia vuelve a ser el que más registra este semestre, con 14.168, lo que supone el 32% de todos los contabilizados en 2019.

Los 7.059 concursos declarados en Alemania hasta junio representaban el 38% de los acumulados el año anterior. En Italia estos ascendieron a 2.845, un 28% de los presentados en el ejercicio de 2019, en Portugal fueron 1.163, un 54%.

En el caso de España se llevaron a cabo 1.635 concursos empresariales en los primeros seis meses del año, lo que representa casi el 40% de los presentados en 2019. Estos porcentajes, inferiores en general al pasado año, se deben a los cambios normativos, que permiten retrasar la declaración concursal, y a la poca actividad de los registros. En el dinamismo empresarial por la tasa de creaciones, es decir, la relación entre sociedades creadas y sociedades activas destacaron Alemania (12%), Portugal (11%) y Francia (9,5%), mientras que España e Italia se quedan alrededor del 5%.

En el último año, Francia, Alemania y Portugal crearon más empresas que en 2018, mientras que España e Italia registraron un peor comportamiento, con caídas del número de constituciones del 1,6% y el 5,4%, respectivamente.

Los datos de 2019 muestran que el número de empresas creadas se ha incrementado desde hace diez años en todos los países estudiados excepto en Italia, donde cayeron un 2,4%.

Así, Francia es el país donde más empresas se crean en número total, 218.426, y el que tiene un crecimiento más elevado en valor absoluto entre 2009 y 2019, con un aumento del 43,4%. Por su parte, el crecimiento del número de empresas registradas en Alemania fue del 18,9%, en España ascendió un 19% y en Portugal aumentaron un 51,6%.