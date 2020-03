Aena pospone su junta de accionistas 'sine die' por el coronavirus

Aena ha decidido posponer su junta de accionistas, prevista para el 31 de marzo, hasta nuevo aviso, según ha informado la compañía en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El gestor aeroportuario ha tomado esta decisión "dados los acontecimientos que se están viviendo en nuestro país en los últimos tiempos, y ante el estado de alarma decretado por el Gobierno como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria en la que se encuentra España".

La compañía semipública se acoge a una de las medidas habilitadas por el Gobierno en su decreto de medidas económicas para hacer frente al coronavirus en el que dio dos opciones a las compañías, posponer la junta, tras ampliar el plazo permitido a los primeros diez meses del ejercicio, o celebrarla de forma 100% telemática.

El Consejo de Administración de Aena, en su reunión de este martes, ha optado por aplazar la junta para garantizar la asistencia de todos los accionistas interesados en asistir en una junta virtual "no podría garantizarse la asistencia y participación telemática de todos aquellos interesados en asistir"-- y para evitar el riesgo que supone organizar una junta. "Para la correcta celebración de la junta, no es posible evitar que cierto número de empleados de la compañía, personal de proveedores externos, etc. tengan que estar colaborando en su celebración, con el riesgo para su salud que ello podría suponer", justifica la compañía.

Ence: junta telemática

Naturgy fue la primera compañía que decidió posponer su cumbre accionarial ante la propagación del coronavirus, pero otras muchas como Iberdrola han decidido realizarla de manera virtual. También Ence, empresa fabricante de celulosa, ha anunciado este martes que celebrará la junta general ordinaria de accionistas del próximo martes 31 de marzo por vía exclusivamente telemática, sin la asistencia física de los socios o de sus representantes.