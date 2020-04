Los afectados por erte cobrarán automáticamente el plus por hijos en su prestación

Los trabajadores afectados por un ERTE y con hijos a cargo cobrarán de forma automática el complemento pertinente en su prestación por desempleo. No obstante y dependiendo de si la persona tiene o no historial previo en las oficinas de empleo, ese 'plus' lo cobrará directamente o en un segundo pago. Así lo ha hecho público el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una nota informativa. La cuantía de ese complemento, dependiendo del número de familiares a cargo puede alcanzar los 400 euros mensuales. Esta nueva modificación de la normativa persigue agilizar el cobro de las prestaciones y evitar la saturación de los servicios de las oficinas de empleo, inmersas en la gestión de las prestaciones de más de tres millones de afectados por ERTE en toda España ante el coronavirus.

"El SEPE regularizará de oficio el aumento de las cantidades a quienes tengan derecho y no se disponga del dato de hijos e hijas a cargo, sin que las personas afectadas tengan que realizar reclamación alguna", afirma el organismo público en su comunicado. Es decir, la persona que haya percibido en anteriores ocasiones el paro, bien porque no sea la primera vez que está en ERTE o bien porque se haya quedado sin empleo anteriormente, y ya hubiera noticiado su situación familiar con anterioridad, esa persona cobrará íntegra y sin modificaciones su prestación. Con el complemento por hijos mientras siga cumpliendo con los requisitos establecidos.

Por el otro lado, quién sí sufrirá una afectación pero no tendrá que pasar por el trámite de prestar una reclamación es aquella persona que no haya solicitado previamente su prestación de paro o que el SEPE no tenga constancia de su vigente situación familiar. Para estas, el SEPE abonará el complemento a posteriori una vez haya podido certificar la situación familiar del afectado por el ERTE.

La diferencia entre un trabajador sin hijos a cargo y otro con dos o más menores a cargo es de cerca de 400 euros. Pues una persona con derecho a prestación sin hijos puede percibir como máximo 1.098,09 euros al mes; una con un hijo a cargo 1.254,96 euros al mes y otra con dos o más hijos a cargo puede llegar a percibir 1.411,83 euros mensuales.