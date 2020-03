Las agencias de viaje minimizan las cancelaciones por el coronavirus

La patronal de las agencias de viaje Acave volvió a reiterar este jueves que pese a las incertidumbres generadas en la opinión pública por los casos de coronavirus en España y Europa la situación sigue siendo básicamente normal y que el número de cancelaciones ha sido hasta ahora poco importante. "Ante la avalancha de informaciones diversas que se han ido publicando estos días especulando sobre cifras de cancelaciones o de niveles de reservas inferiores a los del año pasado", el presidente de Acave, Martí Serrate, afirmó que "a grandes rasgos la situación no ha cambiado drásticamente respecto de la semana pasada".

En la práctica las agencias de viaje están intentando mantener los ritmos de trabajo y transmitir tranquilidad a los clientes y puntualizar que las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre los destinos donde no conviene viajar afectan a China, Corea y unos enclaves muy concretos del norte de Italia.

"Se ha sumado algún país más pero son destinos poco relevantes para el turista español", aseguró Serrate, que recordó que "España sigue estando fuera de cualquier lista de exclusiones de destinos para otros países".

La patronal de agencias de viaje critica el "alarmismo en torno a la bajada del ritmo de reservas" que se intenta transmitir, pero Serrate afirmó que "el hecho de que no se produzca una reserva en un momento de alarma como el actual, no significa que la reserva se haya perdido, sino que se realizará una vez la situación se calme". Por esta razón, no se hacen todavía especulaciones sobre el efecto práctico que puede tener esta situación en las reservas de la Semana Santa o verano.

Para el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Carlos Garrido, "por el momento" no están recibiendo numerosas cancelaciones, "tan solo para los destinos más marcados" o con más riesgo y aún así, muy a corto plazo. "Los que tienen viajes para mayo o junio los mantienen con la esperanza de que entonces haya vuelto a la normalidad todo", aclaró a Europa Press.

Según la Confederación Española de Agencias de Viajes las reservas para Semana Santa también "se están comportando con normalidad, los destinos típicos completos y los vuelos están completos porque la gente no está cancelando". "Las reservas de Semana Santa se hacen con mucha anticipación, cuando estalló esta crisis del coronavirus en el mes de febrero, casi toda la contratación estaba prácticamente hecha por lo que entendemos que si no hay cambios de última hora la Semana Santa se va a comportar bien", explicó Garrido.