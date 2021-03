Las agencias de viaje prevén un alza de los ingresos del 30% esta Semana Santa y del 40% para el verano

Las agencias de viaje españolas prevén que la actividad turística aumente el 30% esta Semana Santa y hasta el 40% en verano con respecto al año pasado. "De cara al verano estaríamos contentos si en el segundo semestre las agencias de viaje alcanzan ingresos un 40% superiores a los del 2020", aseguró este martes el presidente de la patronal Acave, Martí Sarrate. Las agencias de viajes españolas atraviesan una situación desesperada. La pandemia asola especialmente al sector y la paralización de la movilidad ha causado que pese a la tímida recuperación, al menos el 20% de las agencias sigan cerradas. La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), principal patronal del sector en España, con unas de 450 agencias, ha realizado un sondeo entre sus asociadas y detecta que el 76% de ellas facturaron en el 2020 menos del 10% que en el 2019.

El impacto directo de la pandemia se está dejando notar con crudeza entre las agencias de viaje, ya que según sus datos el 36% está en "riesgo real de cierre". Sarrate opina que la recuperación no se producirá hasta dentro de cuatro años y que a día de hoy descartan que la vacunación logre la inmunidad de grupo hasta el 2022, ya que dudan que el 70% de la población esté vacunada en verano. De las vacunas depende la recuperación del sector turístico.

Imserso

Sobre los viajes del Imserso, Sarrate ha asegurado que "no se reactivará la venta el próximo septiembre y será necesario afrontar un nuevo concurso". Los viajes para mayores del Imserso son una palanca de reactivación de la actividad relevante, ya que según Sarrate por cada euro invertido se obtiene un retorno de 58 euros para el sector.

Suizos y alemanes

El incremento de la demanda de vuelos por parte de ciudadanos alemanes y suizos es un tímido rayo de esperanza para el sector, lo mismo que la posibilidad de establecimiento de un pasaporte sanitario europeo. Sarrate advierte, no obstante, que las pobres perspectivas de actividad para Semana Santa y la falta de confirmación de las reservas hace a que las agencias de viajes sean "prudentes". El 63% de las agencias de viajes descarta una recuperación antes del 2022. Las ayudas previstas para autónomos y empresas, calculadas inicialmente en unos 11.000 millones de euros, van a ayudar a cubrir gastos fijos, pero son una herramienta insuficiente para la recuperación del sector.

Deuda de las aerolíneas

Los proveedores, principalmente las aerolíneas, a día de hoy siguen debiendo cerca de 150 millones de euros. La única nota positiva en este sentido es que la acción de Acave frente a las administraciones ha contribuido a que muchas compañías aéreas hayan cedido y hayan devuelto cerca de 200 millones de euros. Sin embargo, el incumplimiento de las compañías aéreas y en menor medida de otros proveedores ha provocado que un 50% de las agencias se hayan visto obligadas a solicitar líneas de crédito para seguir a flote, y que incluso un 20% afirme que los impagos les han puesto en una situación límite. Se acerca la fecha impuesta por el Gobierno para reembolsar a los clientes los bonos de los viajes que tenían contratados y que no pudieron disfrutar. Sabiendo que es imposible ampliar el periodo de validez de los bonos, un 90% de las agencias están convencidas que sus clientes preferirán una restitución en metálico del importe contratado y que apenas un 8% lo canjearán por otro viaje.

Año sin ingresos

La caída de la facturación de las agencias es un reflejo de la escasa actividad que han podido realizar a lo largo del último año. Transcurrido un año desde la declaración del estado de alarma, un 20% de los encuestados afirman que todavía no ha podido retomar su actividad y por consiguiente siguen, 12 meses más tarde, sin haber podido facturar ni un euro. Por su parte, un 67% ha realizado una actividad intermitente a lo largo de este periodo con aperturas parciales, casi exclusivamente durante el periodo de junio a octubre, dado que los confinamientos volvieron a impedir la circulación entre comunidades autónomas y dificultaron los viajes internacionales. Un 10% de los encuestados afirma haber podido abrir todas sus oficinas durante este periodo y continuar operando aunque con una actividad más reducida. Cabe destacar que entre las más afectadas están las agencias MICE, que han visto su actividad congresual totalmente detenida durante este periodo.Un 32% no ha podido apenas alcanzar un 5% de lo que facturó en 2019, mientras que un 44% no alcanza el 10%. Eso significa que más de tres cuartas partes de las agencias españolas apenas han facturado casi nada este pasado año. Para Sarrate, "estas cifras demuestran muy claramente el tamaño del problema al que nos enfrentamos. Las empresas de nuestro sector, no solo han experimentado un parón casi total a lo largo de este año, sino que además han tenido que sobrendeudarse para poder asegurar su supervivencia". La crisis en el sector de la restauración, siendo también de órdago, ha sido menor que entre las agencias de viajes. "Nuestro colectivo se encuentra ante un riesgo más que evidente de desaparición", opina Sarrate.

Ertes

El 95% de los encuestados afirman que se ha visto obligado a aplicar un erte total o parcial en su empresa y un 74% afirma seguir necesitándolo para seguir operativos. Estos datos ponen de manifiesto que esta medida está siendo vital para que muchas agencias puedan sobrevivir a esta crisis y por consiguiente ACAVE se reafirma en la necesidad de extenderlos hasta que se retome la plena actividad turística. Los créditos ICO también han sido una medida que ha ayudado a muchas empresas y un 70% de los participantes confirma que las solicitó. Sin embargo muy pocos apenas un 9%- las considera una opción viable para el futuro dado que supondría un nuevo endeudamiento que probablemente no podría afrontarse. En sus comentarios, los encuestados señalan que durante este periodo han tenido que minimizar al máximo todos los gastos, cerrar oficinas e incluso aportar ahorros personales en el caso de las agencias más pequeñas. No olvidemos que el sector de las agencias de viajes está principalmente compuesto por pymes y micropymes. Un 17% confirma que se vieron forzadas a despedir a uno o más trabajadores y no descartan tener que efectuar nuevos despidos en el caso de que finalicen los erte. En sus comentarios, los encuestados coinciden en señalar que a pesar de que se retome pronto la actividad, es probable que el volumen de facturación no permita reincorporar todavía al 100% de la plantilla. Prácticamente el 100% de los encuestados pide ayudas directas para poder asegurar la supervivencia de sus empresas, y casi un 40% defiende la fórmula propuesta por Acave de crear un fondo de reembolso de los bonos como única solución ante el continuo incumplimiento de las aerolíneas.

El teletrabajo ha sido uno de los grandes cambios que se ha producido en la realidad de las agencias de viajes durante este periodo. Un 32% ha podido implantar con éxito un modelo 100% de teletrabajo, mientras que un 56% ha implantado un modelo mixto presencial / teletrabajo. Un 54% de las empresas participantes en el estudio de Acave han sido agencias emisoras, un 20% receptivas, un 13% MICE (congresos), un 9% Turoperadores, y un 4% agencias de cruceros.