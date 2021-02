Las agencias de viajes reiteran la necesidad de un fondo de reembolso por la deuda de las aerolíneas

La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) transmitió este jueves la congoja que vive el sector tras conocerse el rechazo del Congreso de los Diputados esta semana a la proposición no de ley para la distribución de ayudas directas para compensar por los efectos de la pandemia. Martí Sarrate, presidente de Acave, opinó que "se trata de una muy mala noticia, nuestro sector es el más perjudicado de la cadena de valor de la industria turística, habiéndose visto totalmente paralizada nuestra actividad debido a las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno y la mayoría de comunidades autónomas en el marco de nuevo estado de alarma que se extiende hasta el próximo 9 de mayo del 2021". El responsable de la patronal turística admite que existían esperanzas para que el proyecto no de ley saliera adelante pero que se ha constatado "la falta de colaboración y de apoyo de los partidos políticos que no han votado a favor".

Acave denunció a más de 39 compañías aéreas en el 2020 por incumplimiento del Reglamento 261/2004 en el 2020 e impago de deudas a las agencias de viaje. Entre las compañías aéreas que mayores importes adeudan a las agencias de viajes, destaca Air Europa, compañía que recibió una ayuda de la SEPI sin que el Gobierno español haya hecho nada para asegurar que esta ayuda se destine al reembolso de billetes. A todo ello hay que añadirle los fondos no reembolsados por otros proveedores, como son compañías de cruceros, hoteles o receptivos internacionales. Acave solicita que se cree un fondo de reembolso como ayuda directa a las agencias de viajes y que sea el estado el que se subrogue en la posición de la agencia de viajes y pase a tener la condición de acreedor frente al proveedor.

150 millones adeudados

Acave insiste en que es necesario ofrecer ayudas directas al sector y crear ese "fondo de reembolso" de los bonos de viaje que permita dotar a las agencias de viajes de la liquidez necesaria para poder hacer frente al reembolso de los bonos que no hayan sido previamente reembolsados por los correspondientes proveedores. Del estudio realizado por Acave, se estima que, casi un año después desde el inicio de la pandemia y de la declaración del estado de alarma, todavía continúan pendientes de reembolso 150 millones de euros, los cuales corresponden principalmente a compañías aéreas y a otros proveedores como son compañías de cruceros, hoteles o receptivos internacionales que se han negado a realizar el reembolso de los servicios no prestados con motivo del covid-19. Asimismo, muchas agencias de viajes tienen bonos emitidos al amparo del artículo 36.4 del Real Decreto Ley 11/2020 y de acuerdo con la normativa de viajes combinado. Si llegada la fecha de vencimiento de los mismos los viajeros no han usado el importe de dichos bonos, podrán solicitar a la agencia de viajes su reembolso.

La prórroga del marco temporal de ayudas aprobada por la Comisión Europea el pasado 28 de enero de 2021, permite que instrumentos reembolsables (garantías, préstamos, etc.) puedan convertirse en ayudas directas, hasta un importe de 1,8 millones de euros por empresa. Acave denuncia casos de impago como con Royal Air Marroc o Aeroflot, y otras aerolíneas denunciadas que han entrado entrado en procesos de insolvencia, como es el caso de South African Airways, o en proceso de concursales estadounidenses, como es el caso de Aeromexico o Avianca, situación que dificulta mucho el reembolso de los importes pendientes.

Acave tiene 450 asociados y alrededor de 1.000 puntos de venta en toda España. Forman parte de la asociación agencias de las diferentes tipologías: emisoras vacacionales y corporativas, tour operadores, receptivas de costa y de ciudad, agencias online y de cruceros