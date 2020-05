La Airef avala las previsiones del Gobierno pero alerta de que podrían subestimar la crisis

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado como "razonable" el cuadro de previsiones económicas enviadas por el Gobierno a la Comisión Europea dentro del Programa de Estabilidad 2020-2021. Sin embargo, también ha alertado de que existen riesgos de que la realidad sea finalmente peor de la augurada por el Ejecutivo si se materializan "escenarios epidemiológicos más adversos o daños más persistentes en la capacidad productiva de la economía y el empleo que dificultarían la recuperación proyectada para la segunda mitad de 2020 y para 2021".

Los Ministerios de Economía y Hacienda ha previsto para este año un desplome del PIB del 9,2%, que provocará una escalada de la tasa del paro hasta el 19% y del déficit público hasta el 10,34%, mientras que para el 2021 espera un repunte de la actividad del 6,8%. El organismo independiente que vigila las finanzas públicas ha subrayado que su aval a estas estimaciones se realiza "bajo los supuestos de que se cumplen las hipótesis realizadas por el Gobierno respecto a la evolución de la pandemia y de que las medidas de política económica consideradas en el cuadro macroeconómico son las aprobadas hasta este momento".

La institución presidida por Cristina Herrero ha destacado también que la Comisión Europea ha permitido a los países ofrecer menos información de la habitual en sus actualizaciones de los Programas de Estabilidad ante la "elevada incertidumbre" creada por la pandemia. Entre otras carencias, ha subrayado, la Airef no ha recibido ni el escenario fiscal ni el detalle de la valoración de las medidas aprobadas y su traslación al cuadro macroeconómico. Ello, ha explicado, dificulta la valoración de la "consistencia" de los cuadros macroeconómicos inercial y con medidas, y, por otro lado, impide evaluar la "coherencia" entre el escenario macro y fiscal.

CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

"Teniendo en cuenta la información disponible y asumiendo los supuestos del Gobierno sobre la intensidad y duración de la pandemia, la AIReF considera que el escenario macroeconómico es factible. El escenario macroeconómico del Gobierno se sitúa dentro del rango de las previsiones elaboradas por la propia AIReF y por otros organismos públicos y privados. Además, la AIReF considera que la contracción de la demanda interna y del empleo provocada por las medidas de distanciamiento social y la paralización de algunas actividades económicas, junto con la caída de las exportaciones en un entorno de recesión global, se reflejan en este escenario de manera razonable", ha destacado en una nota.

Sin embargo, la institución ha asegurado también que "no se pueden descartar escenarios más adversos derivados, principalmente, de la intensidad" de la recuperación. "En particular, la especialización relativa de la economía española en las actividades de servicios más afectadas por las medidas de distanciamiento social, la elevada temporalidad que persiste en el mercado de trabajo y la mayor presencia relativa de empresas pequeñas, más expuestas a las restricciones financieras que las empresas de mayor tamaño, podrían complicar la recuperación. Además, en el ámbito europeo no se puede excluir la reaparición de tensiones en los mercados financieros y de deuda soberana que hasta el momento se han visto contenidas por la actuación de las autoridades monetarias. El balance de riesgos podría cambiar de signo si se producen avances médicos que reduzcan el riesgo para la salud pública que representa el coronavirus", ha advertido.