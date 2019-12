Alex de las Heras: la guardiana de la marca

De Madrid a París haciendo escala en decenas de ciudades de todo el mundo. Alex de las Heras ha agotado antes de cumplir los 30 años su sueño de juventud: trabajar para una empresa de éxito bajo la sombra de la Torre Eiffel. Esta madrileña es la responsable de la marca de Welcome To The Jungle (WTTJ), una start-up francesa dedicada a la promoción profesional de trabajadores y empresas. Ella es la guardiana de la imagen y las esencias (visuales) de esta empresa con 150 empleados entre París, Praga y Barcelona, que se dedica a 'employement branding'. Es decir, generan tecnología y contenidos para conectar las ofertas laborales de las empresas con los candidatos más idóneos.

La precocidad es la 'marca' que ha guiado hasta ahora la trayectoria profesional y vital de esta madrileña. Se marcha de casa a los 17 años y empieza el graduado en publicidad y relaciones públicas en paralelo con prácticas en una agencia de publicidad. En vez de esperar hasta los últimos cursos, de las Heras se mete de becaria a la vez que pisaba por primera vez las aulas de la Universidad Rey Juan Carlos. "Me sirvió para ver que había acertado con la carrera", cuenta. Las primeras becas se traducían entre cobrar "poco o nada", así que de las Heras las compagina con el oficio de camarera los fines de semana.

Con 21 años ya tenía más experiencia que muchos recién graduados y la cogen en una agencia de ventas, donde le asignan su primer 'gran' cliente: Heineken. Dos años después salta a Vice, no en la parte más comunicativa, sino en la división de publicidad. "Encajaba perfecto conmigo, porque me gusta comunicar y poder contar una historia con creatividad y de manera expresiva", explica.

REVOLUCIÓN PERMANENTE

La continua necesidad de renovarse la empuja a marcharse a otra empresa, la 'start-up' Parkclick, que hoy es líder en Europa en cuanto a reservas 'online' de aparcamientos. Es en esta empresa, fundada en Francia, donde encuentra su primer nexo con París. Y en el 2017 decide lanzarse a por ello y deja, sin tener todavía opción asegurada, su puesto en Parkclick y se marcha a París. Allí, tras un par de experiencias en dos 'start-ups', acaba en Welcome To The Jungle.

"Me sentí como la responsable de Cocacola", comenta. De las Heras entra como responsable de marca y asume, desde dentro, como manejar la expansión de la compañía a nivel de imagen. "En sitios pequeños no tienes dinero y tienes otras prioridades. Aquí era diferente", explica. Este pasado octubre WTTJ levantó una ronda de financiación de 20 millones de euros y trabaja con empresas históricas como Seat o de otras con mucha proyección como Badi.

Su reto ahora pasa por maridar la cultura del trabajo de cada uno de los países donde opera WTTJ, y sus respectivas estéticas, con la coherencia general de la marca. "Hasta donde llega el corsé de la marca y hasta donde debemos dejar fluir la naturalidad para ser más creíbles", cuenta. Pese a que afirma estar muy contenta en París, no descarta en el medio plazo volver a dar un golpe de timón a su carrera. "Lo que tengo claro es que no voy a volver a España", explica.