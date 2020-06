Aliexpress abre las rebajas y anuncia descuentos del 60% desde hoy

Aliexpress comienza hoy las rebajas de verano. La desregulación de los periodos de descuento se ha adaptado como un guante a las necesidades de las grandes plataformas de comercio electrónico que programan sus promociones sin contar con la referencia del pasado. Los descuentos de Aliexpress difieren de la posición prudente del sector comercial en los últimos días, que tras el confinamiento por el estado de alarma han abogado de manera recurrente por posponer o disimular los descuentos lo más posible.

Aliexpress, del gigante chino Alibaba, anuncia descuentos de hasta el 60%. «Será posible adquirir con descuento tanto productos de múltiples categorías enviados desde España por vendedores locales que se ofrecen en Aliexpress Plaza, como en artículos con envío desde Europa con entrega en 5-7 días», aseguraron fuentes de Aliexpress. Aseguran en fuentes de Aliexpress que se ha registrado un aumento exponencial de la venta de productos de ocio veraniego en mayo.

Mediamarkt se ha adelantado el fin de semana con su típico descuento del IVA. Será difícil no desatar una batalla generalizada de precios durante las próximas dos semanas. Edurne Uranga, directora de Consumer de Kantar, División Worldpanel, opina que el aislamiento «ha ayudado a romper miedos y superar barreras que tenían estas formas de comprar, logrando atraer a muchos nuevos usuarios. Más de 700.000 hogares han comprado a través de internet». Toni Ruiz, consejero delegado de Mango, reconoció recientemente «la necesidad de replantear las rebajas» y no adelantarlas para evitar erosionar los márgenes. Las patronales del comercio tienden a criticar que la legislación favorece más al comercio on line. Aseguran que el gran reto es «cómo generar en los ejes comerciales un entorno atractivo para los consumidores».