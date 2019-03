Altercados y un detenido en la manifestación de Alcoa frente al Congreso de los diputados

Un trabajador de Alcoa ha sido detenido este jueves tras un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes de estas plantas de aluminio de Avilés y A Coruña que se manifiestan frente a las puertas del Congreso desde las 11 horas.

Más de un centenar de trabajadores de las dos fábricas de Alcoa se concentran en la carrera de San Jerónimo de Madrid, que ha sido cortada al tráfico, para pedir a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que actúe definitivamente y evite el cierre de las dos plantas de aluminio.

A la concentración ha acudido el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha emplazado a Maroto a encontrar una solución antes de junio, al tiempo que dirigentes de PP, Ciudadanos Unidos Podemos y Foro Asturias han apoyado a los concentrados.

INTERVENCIÓN POLICIAL



Pasadas las 12 horas los manifestantes han intentando avanzar más allá de las vallas que rodeaban la carrera de San Jerónimo y la policía ha cargado contra varios trabajadores y ha detenido a uno de ellos.

El secretario general de Industria de CCOO, Agustín Martín, que también ha sido golpeado, ha acusado al Gobierno de "mentir" ya que "a día de hoy estamos peor que hace cuatro meses", sin garantía de inversores, y ha afirmado que esta marcha es "para pelear por los puestos de trabajo, por la Industria". En ese momento los manifestantes han gritado vehementemente "somos obreros, no somos ultras".

Bajo la pancarta "Por una tarifa energética competitiva" y con tracas de petardos, los trabajadores han coreado cánticos como "Échale huevos Pedrito, échale huevos" o "Ministra Maroto no nos vendas la moto".

Por su parte, Sordo ha exigido al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos alcanzados para garantizar la viabilidad de las plantas el 30 de junio y ha incidido en que CCOO "no va a cejar en esta reivindicación aunque haya campaña electoral. Las elecciones no son excusa".

"El Gobierno no puede ampararse en el fin de la legislatura para no tomar medidas y no facilitar la llegada de inversoras. Tiene que tomar medidas más ambiciosas para rebajar el precio de la energía en España y no puede dejar dormido el Estatuto de Consumidores de las Electrointensivas", ha puntualizado, que ha dicho que debe acelerarse.

DECLARACIONES DE DIPUTADOS



La diputada gallega de En Marea, Yolanda Díaz, ha lamentado la carga policial en la que también se ha visto inmersa y ha censurado al Gobierno socialista porque -en su opinión- "han dado instrucciones para que aquí nos golpeen" al tiempo que ha defendido que "son trabajadores y no delincuentes" y ha pedido respeto.

El diputado de Podemos Rafael Mayoral también ha vivido momentos de tensión con la policía y ha insistido en la necesidad de que el Estado intervenga Alcoa y la nacionalice.

"Hay que defender la industria española frente a las multinacionales", ha reiterado mientras el diputado de IU Alberto Garzón ha incidido en que más allá de los inversores el Gobierno tiene la última acción y debe recuperar hacia lo público las empresas para preservar los puestos de trabajo.

La candidata del PP en A Coruña Beatriz Mato ha dicho que todos los partidos políticos deben "ponerse la camiseta de Alcoa" y asumir las alegaciones que han hecho los trabajadores a un borrador de un Estatuto de las electrointensivas que es "absolutamente inútil y no garantiza el futuro de estas industrias".

José Ignacio Prendes, vicepresidente primero de la Diputación Permanente y diputado de Ciudadanos, ha pedido unidad política para que el nuevo Gobierno que salga de las elecciones generales apruebe con consenso un marco regulatorio de precios estable que haga competitiva la industria.

Prendes ha pedido un Estatuto que contemple subvenciones a los costes indirectos del CO2 y ha instado al Gobierno "un mayor compromiso" para que el precio de la energía eléctrica sea estable y competitivo.