Analistas ven fuera a BBVA y a Telefónica del Euro Stoxx50 en septiembre

El BBVA y Telefónica podrían salir del Euro Stoxx 50, el índice bursátil que aglutina las mayores cotizadas europeas, en la próxima revisión anual del 18 de septiembre, según las previsiones de los analistas de Banc Sabadell. Los expertos anticipan "cuatro entradas seguras", las de Prosus, Adyen, Vonovia y Pernod Ricard, y también ven "muy probable" que entre al índice Kone; pero dependerá de su evolución en las próximas cinco sesiones. La posible salida de estas compañías del índice es una muestra más de la pérdida de peso del sector financiero, de las telecomunicaciones y del automóvil, en favor de otros ámbitos empresariales más dinámicos y con mayores expectativas de rentabilidad, como el de los medios de pago, las empresas tecnológicas o del comercio electrónico.

La salida de firmas del índice europeo afectaría a Société Générale, Fresenius, BBVA y Telefónica. Si Kone entra en el índice, la salida restante sería del fabricante BMW. Cualquier compañía que sufre caídas bursátiles elevadas pierde capitalización y la hace más vulnerable a la entrada en el capital de competidores o de nuevos accionistas de referencia. Con un 5% de sociedades de elevado capital en bolsa ya se dispone de una posición sólida en los consejos de administración.

El análisis sostiene que habrá cuatro o cinco cambios en el índice europeo, que basará las entradas y salidas en función de la capitalización ajustada por 'free-float' o parte del capital que cotiza de las compañías a fecha del 31 de agosto.De concretarse las salidas del BBVA y Telefónica, solo quedarían cuatro compañías españolas en el 'Euro Stoxx 50': Iberdrola, Santander, Inditex y Amadeus.

Las firmas que entran no son grandes conocidas del gran público en España. Podría entrar en el índice Kone, dedicada a la fabricación de ascensores y escaleras automáticas. Pero quizá no entrará por la ponderación de su cotización en relación al sector. Estaría en el puesto 40 del ranking y podría no entrar si tuviese un 'underperformance' o caída frente a la evolución de Inditex (actualmente en el puesto 41) del -5,8% en las cinco últimas sesiones bursátiles de agosto. Otra firma que entraría en el índice es Prosus, compañía vinculada al comercio electrónico e inversora en 'start-ups' y tecnología. Adyen está especializada en medios de pago. Ambas firmas podrían representar según las previsiones del Sabadell el 1,7% del índice cada una de ellas (similar a valores como AB Inbev o Danone, por ejemplo). Por su parte, Vonovia está ligada al sector inmobiliario y Pernod Ricard a los bienes de consumo (1% del índice cada una). Las nuevas entradas supondrán un 7% del índice, mientras las salidas un 4%

En lo que va de año, el precio de los títulos del banco presidido por Carlos Torres se ha dejado un 50%, mientras que el de los del operador de telefonía han perdido un 44% en su cotización. "Habrá muchos e importantes cambios, reflejando la fuerte volatilidad y debilidad de algunos sectores como el financiero, las telecos y el automovilístico, y la pujanza de otros, entre los que destacando las nuevas tecnologías, los medios de pago y el comercio electrónico", han concluido los analistas.

Los datos que se utilizan para determinar las posibles entradas y salidas serán los de cierre del próximo 31 de agosto.Con esos datos se elabora un ranking, en función de la capitalización ajustada por 'free-float' (y respetando ciertoscriterios sectoriales). Entran en el índice de forma directa los 40 primeros valores del ranking y salen aquellos queestén por debajo del puesto 60.