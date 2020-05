La apertura de hoteles abre paso al turismo local

El Gobierno da los primeros pasos para la vuelta a la normalidad en el turismo con la reapertura de los hoteles en la fase 1. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado las condiciones en las que podrán reabrir hoteles y establecimientos turísticos y en las que podrá retomar su actividad el turismo activo y de naturaleza en la desescalada.

La orden del Ministerio de Sanidad establece que en los hoteles y establecimientos turísticos se permiten los servicios de restauración y cafetería cuando sea necesario, y exclusivamente a los clientes hospedados, aunque aclara que no podrán prestarse en las zonas comunes, que permanecerán cerradas. No estará permitida la utilización de piscinas, spas, gimnasios, miniclubs, zonas infantiles, discotecas, salones de eventos y de todos aquellos espacios análogos que no sean imprescindibles para el uso de hospedaje del hotel o del alojamiento.

En este sentido, se detalla que aquellas zonas que no estén en uso deberá contar con una clara identificación de acceso restringido o clausuradas totalmente. Las condiciones de aperturas son tan extensas que no está claro que los propios establecimiento se animen a abrir sus puertas. "Si pudiéramos tener test para los empleados y los clientes también pudieran tener alguna prueba para demostrar que no están contagiados, esa sería la forma de reactivar la actividad porque si limitas el aforo y los que vienen están contagiados, tenemos un problema grave. Tal y como está planteado no vemos la posibilidad de abrir ningún hotel hasta la etapa de 'nueva normalidad'", ha comentado el consejero delegado de Barceló Hotel Group, Raúl González, en una sesión del IESE esta semana.

Apertura de terrazas

Desde el lunes se permite también la apertura de terrazas al aire libre con un 'aforo' limitado al 50% respecto al año anterior con una distancia entre mesas de al menos dos metros. Se permite hasta 10 personas por mesa o grupos de mesas, pero sin cartas para el menú de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares y se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos bajo petición del cliente.

Además, los hosteleros podrán pedir permiso del ayuntamiento para incrementar la superficie de la terraza con un incremento del número de mesas, respetando, en todo caso, la proporción del 50% entre mesas y superficie disponible. Hay hosteleros que ya han anunciado que les sale "m´ñas a cuenta" no abrir que hacerlo al 50%.

Actividad turística

En cuanto a retomar las actividades de turismo activo y de naturaleza, el BOE dispone que se deberá realizar en grupos de hasta 10 personas, y tendrán que concertarse estas actividades preferentemente mediante cita previa. Además, deberá garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de dos metros, aunque cuando no se pueda se utilizarán los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. Esto quiere decir que quien viva en Almería podrá ir con hasta 10 amigos a montar en kayak o quien viva en Asturias podrá hacer una actividad similar de montaña. No se permite todavía ni la caza ni la pesca deportiva.

Las actividades turísticas no se podrán realizar en establecimientos o locales, cuyas zonas comunes deberán permanecer cerradas al público, salvo las correspondientes a la zona de recepción y, en su caso, aseos y vestuarios, que deberán disponer de jabón desinfectante para el lavado de manos y/o geles hidroalcohólicos o desinfectantes.

Medidas de seguridad

El BOE establece en la orden del Ministerio de Sanidad las condiciones higiénico-sanitarias para garantizar la seguridad tanto de clientes como de trabajadores. Sobre los hoteles o alojamientos turísticos, se deberá poner a disposición de los clientes dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del hotel o alojamiento turístico, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

Los aseos de uso de los clientes deberán limpiarse y desinfectarse al menos seis veces al día. Además, el cliente deberá ser informado de las condiciones de su estancia previamente a la reserva y durante su estancia, a través de carteles informativos en los idiomas más habituales exponiendo las condiciones restrictivas de uso de las instalaciones y las normas de higiene a observar en relación con la prevención de contagios.

Apertura de museos

Además, podrán abrir todos los museos, públicos o privados, a un tercio del aforo previsto. Deberán adecuar las instalaciones para evitar aglomeraciones. Entre las medidas por las que pueden optar: alteración de recorridos, la ordenación de entradas y salidas, o la exclusión de salas que no permitan mantener la distancia mínima de seguridad. También se podrán realizar actos y espectáculos culturales, como un concierto, por ejemplo, aunque sin superar un tercio del aforo. En lugares cerrados, no podrá haber más de treinta personas en total y, si son al aire libre, dicho aforo máximo será de doscientas personas. Se recomienda que no existan pausas intermedias.