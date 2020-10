Apple presenta su nuevo iPhone 12, compatible con las redes 5G

Apple realizará este martes desde Cupertino (California) el esperado acto de presentación del nuevo iPhone 12, un teléfono móvil que por primera vez será compatible con las redes 5G. Una tecnología que, sin embargo, en Estados Unidos, como en el resto del mundo, todavía no está al alcance de la mayoría. Ello hará que los usuarios no puedan disfrutar de los niveles de altísima velocidad que ofrece el 5G, entre 10 y 20 veces superior a las actuales redes 4G.

"Usar el iPhone o cualquier otro móvil con 5G con las redes actuales será como tener un Ferrari pero usándolo en tu pueblo, donde no puedes circular rápido porque las carreteras no soportan tal velocidad", ha resumido gráficamente Boris Metodiev director asociados de la empresa Strategy Analytics.



Pero, ¿cómo será este nuevo iPhone 12? De momento, lo que se sabe es lo siguiente: los precios no subirán respecto a la generación anterior, se cambia –por fin– el diseño del aparato, y se incluirán mejoras importantes en la pantalla, el procesador, la autonomía y la cámara. Además del modelo con 5G, Apple comercializará un modelo con conectividad 4G.

La marca de la manzana prevé comercializar cuatro diferentes modelos, bien diferenciados por sus características. De los cuatro, el de gama más alta será el iPhone 12 Pro Max, que contará con pantalla de 6.7 pulgadas Super Retina XDR con ProMotion y gama de 10 bits. Integrará una memoria RAM de 6GB y se ofrecerá en tres versiones diferentes en función del almacenamiento interno (128, 256 y 512GB). Los precios variarán en función del almacenamiento interno, y estarán fijados, según Bussines Insider en los 1.099, 1.199 y 1.399 dólares respectivamente.

El el iPhone Pro llegaría con 6.1 pulgadas y con características semejantes al Max. Los precios se moverían entre los 999, 1.099 y 1.299 dólares en función del almacenamiento interno.

El tercero de la familia sería el iPhone 12 Max, con una memoria RAM de 4GB y que estaría disponible en dos versiones en función del almacenamiento interno, una de 128 GB y otra de 256 GB. La cámara trasera será doble (no triple como la versión superior) los precios, serían de 750 y 849 dólares en función de la capacidad.

El último modelo de la familia seria el iPhone 12 con una pantalla de 5.4 pulgadas y cuyo precio sería de 650 y 749 dólares dependiendo de su capacidad interna.