Asaja quiere colapsar Extremadura con cortes en 19 puntos de carreteras de la región

La organización agraria Asaja Extremadura prevé intensificar la reivindicación de las dos últimas semanas con una jornada de cortes en carreteras de la región colapsen la circulación. A los cortes que ayer anunció la organización en la provincia de Badajoz (Apag Extremadura Asaja) en carreteras la A-5 o la A-66, además de las Nacionales 430 y 432 y los enlaces con Huelva y Córdoba, se unen los que acaba de dar a conocer la organización en la provincia de Cáceres, que elevan a 19 los tramos de carretera que se podrían ver afectados en la jornada de movilización que prevén llevar a cabo previsiblemente a finales de este mes.

Los cortes en la provincia de Cáceres están previstos en la A-5 en Navalmoral de la Mata, el Túnel de Miravete, Trujillo y Miajadas; en la A-66, en Hervás, Plasencia y Cáceres; en la N-521, a la altura de Valencia de Álcántara y la frontera con Portugal; en la N-523 a la salida de Cáceres y en la autovía EX A-1, en Coria. Los cortes no están autorizados aún por la Delegación del Gobierno porque no se solicitará el permiso hasta que las dos directivas de la organización en Cáceres y Badajoz consensuen la fecha en la que pretenden llevar a cabo los paros, aunque serán previsiblemente a finales del mes de febrero.

Asaja ha presentado en la mañana de este jueves en Cáceres una campaña de solidaridad con el campo en la que invitan a sumarse a la ciudadanía con un lazo de color verde. La iniciativa se puso en marcha en Andalucía hace tiempo y ahora se ha sumado el campo extremeño. “Porque si el campo se muere Extremadura se muere”, ha afirmado el dirigente de Asaja en Cáceres, Ángel García Blanco. La organización agraria llevará a cabo una campaña de sensibilización en Cáceres, Plasencia y Trujillo.