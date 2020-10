Así se enteró el flamante Nobel de Economía de que había ganado el premio | VÍDEO

Los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson ganaron este lunes el Premio Nobel de Economía por las "mejoras en la teoría de subastas e invenciones de nuevos formatos de subastas". Cuando desde la Real Academia Sueca de Ciencias quisieron comunicarles la novedad desde Estocolmo, solo pudieron contactar con Wilson. Como Milgrom y Wilson son vecinos el primero se acercó a casa de su compañero, de madrugada, por la diferencia horaria estadounidense con Suecia, y le dijo: “Aquí Bob Wilson. Has ganado el Premio Nobel. Están tratando de contactarte pero no pueden. Parece que no tienen tu número”. La divertida anécdota se ha hecho viral en las redes.

The #NobelPrize committee couldn't reach Paul Milgrom to share the news that he won, so his fellow winner and neighbor Robert Wilson knocked on his door in the middle of the night. pic.twitter.com/MvhxZcgutZ