Los autónomos exigen poder acogerse a la ayuda del Gobierno para los padres de hijos en cuarentena

La asociación de autónomos ATA ha pedido al Gobierno que proporcione a los trabajadores por cuenta propia protección ante los posibles casos de contagio o aislamiento de sus hijos para que no tengan que "elegir entre su familia y su negocio". En un comunicado, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha denunciado que los autónomos no están amparados por el programa 'Me Cuida', con el que el Gobierno propicia facilidades a los trabajadores para reducirse la jornada o acceder a excedencias para el cuidado de sus hijos.

"Los autónomos, sus hijos y sus personas dependientes no pueden ser menos que las de cualquiera de sus trabajadores. Necesitamos garantía y seguridad jurídica a la hora de cuidar a los nuestros. Debemos parar esta pandemia entre todos y ser responsables y quedarnos en casa cuando toque, pero asegurando el sustento de todos", ha resaltado Amor.

"El Gobierno debe reaccionar ya, de manera urgente, ante el inminente comienzo del curso escolar y legislar a la vez para trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. Hay garantías para los trabajadores y lo mismo pedimos para los autónomos".

Además del programa 'Me cuida', otra fórmula podría ser la de garantizar el cobro de la baja laboral asimilada económicamente a accidente de trabajo, ha propuesto ATA, con la que el autónomo seguiría pagando su cuota mensual y no sería compatible con la actividad. Por lo que solicitamos que se exonere de la cotización de la cuota desde el primer día a los autónomos que se acojan a estas bajas por enfermedad.