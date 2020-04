Autónomos: ¿Tienen o no derecho a la devolución de la cuota de marzo?

Entiendo que cualquier Pyme que no se acogiese a los ERTES o aún no tengan respuesta . Deberán abonar cuotas de SS de todos los trabajadores ( que ya no se puede hacer ERTE) , sueldos y demás impuestos, alquileres, luz ,agua, etc Vamos, que prácticamente les han enviado a la ruina. ¿No?. Pero los jefes si pueden trabajar ya que son autónomos. No le queda claro ni a las gestorías! El tema de aplazar pagos ya estaba en vigor. Por lo tanto tan solo "ayudan " a los que obligatoriamente cesaron en un comienzo a cesar actividad en el primer decreto. Si no estoy confundido. ¿ quién sustentara el estado de bien estar, colegios, hospitales, sueldos de funcionarios ? Lamentables las medidas ! veo las del presidente del Salvador y me dan envidia !!! Julián M.