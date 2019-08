Dice el Sindicato de Técnicos de Hacienda que el 58% de los autónomos evaden impuestos, justificándolo con que más de 65.000 autónomos extremeños declaran en el IRPF menos de 12.000 euros al año, cantidad inferior en más de 6.000 euros de la declaración media de pensionistas y trabajadores de Extremadura. Dicen que no es lógico que ganen menos que sus empleados. Reconocen que en Extremadura es donde esa brecha es menor de España, pero eso no es porque declaren más los autónomos, sino porque se paga menos a los trabajadores, y que esa brecha ha aumentado en 1.843 euros del 2008 al 2017, es decir un 43%. Esto evidencia que se ha sido poco eficaz en la lucha contra la evasión y el fraude y para hacer frente a esta situación y engrosar la recaudación recomiendan se generalice el envío de cartas informativas a los autónomos que estén por debajo de las ratios de declaración del sector y a continuación se inicie una investigación a los sospechosos que no hayan hecho las declaraciones complementarias. Para ello proponen un plan hasta el 2023.

Yo me acuso, soy autónomo. Nunca pensé que por ello iba a ser un sospechoso o un peligro social. No cuestiono la necesidad de los ingresos públicos y el cumplimiento de la ley, ni que los técnicos de Hacienda consideren que el 58% evadan impuestos, seguro que a sus criterios de interpretación de la ley no haya declaración que salga limpia, cuando no es un gasto que se considera que no debe ser desgravado o que está insuficientemente justificado, es un ingreso en especie no declarado o una incorrecta imputación. Dicen los técnicos de hacienda que es sospechoso que ganen menos que sus trabajadores y que se haya incrementado esa brecha en los 10 últimos años. A los autónomos eso no les extraña, aunque apenas un 20% tengan empleados porque no pueden. En estos años los salarios han sido mucho más resistentes a la baja que los ingresos de los autónomos, que se han desmoronado, y todo puede ir a peor ante una nueva crisis.

Hablar de autónomos es demasiado genérico y engañoso, pues en ese grupo está desde un cantante, deportista o médico de élite hasta un tendero rural, un joven emprendedor y una startup o el del quiosco de la esquina. Unos lo son por vocación, otros por tradición, obligación, oportunidad o por necesidad, pues no les queda otra posibilidad para tirar adelante. Todos son profesionales que cada día salen a ganarse la vida sin quitarle el trabajo a nadie, asumiendo personalmente riesgos y la incertidumbre que otros no soportan, pero son realidades muy distintas. Cualquier empleo por cuenta ajena o de trabajo en la administración pública recibe miles de aspirantes y sin embargo todo el mundo puede hacerse autónomo sin limitación alguna y cada vez hay menos que quieran serlo. Los últimos datos son de 800 autónomos menos cada día. Dicen que cuatro de cada cinco no llegan a los cinco años de actividad, y eso no debe ser porque se estén forrando, sino por todo lo contrario. La caída de un autónomo suele llevar grandes problemas económicos al autónomo y a su familia, y no se suele tirar la toalla hasta que se han terminado todo los recursos disponibles. Un traspié de un autónomo te persigue de por vida, y en demasiadas ocasiones tienes que sobrevivir excluido por el sistema financiero y por una parte de la sociedad. La confianza es el principal requisito del autónomo y sin ella no es posible continuar. No es fácil recuperar la confianza, de los demás y de ti mismo, viéndote abocado a renunciar a tus capacidades y a una transición muy dura y prolongada, cuando no te quedas ya fuera del mercado laboral de por vida.

Tampoco el autónomo es el problema del gasto público en España, pocos reciben compensaciones por desempleo, pocos se dan de baja por enfermedad y usan la Seguridad Social, y las pensiones medias de los autónomos son la mitad de la media de las de los jubilados por cuenta ajena, incluido sus trabajadores, además suelen disfrutarlas menos años que el resto. No pueden cobrar ninguna prestación en el caso de tener cuotas de autónomos pendiente de pago, cosa que no ocurre en los trabajadores por cuenta ajena. Por poner un ejemplo, en caso de enfermedad cobraría en las primeras semanas 566 euros al mes y de ahí tendrías que pagar los 280 euros de autónomos. No parece demasiada compensación para el autónomo, ni demasiado coste para el Estado. Cualquier retraso en hacer frente a sus obligaciones tributarias llevan sus correspondientes recargos e intereses, y las deudas le perseguirán de por vida. Incluso en la ley de segunda oportunidad se excluye cualquier quita en las deudas con las administraciones públicas.

Y cada vez más papeles, obligaciones y amenazas cuando no son nuevos requisitos de protección de datos, laborales, fiscales, sanitarios, licencias, cursos de formación o estadísticas y derivaciones de responsabilidades y riesgos de incumplimiento y denuncias de inmensas normativas y regulaciones con ambiguas obligaciones e interpretaciones, y en muchos casos de imposible o costoso cumplimiento. Nos cuesta imponer el control de horarios, porque nosotros no lo entendemos para nosotros. Desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a levantar llevamos en la cabeza los problemas y las búsquedas de soluciones. Vacaciones cortas y con el teléfono encendido, porque tenerlo apagado nos genera más intranquilidad. No es extraño que cada vez menos profesionales quieran seguir esta vida que para nosotros es nuestra normalidad.

Yo me acuso, soy autónomo, y autónomo fue mi padre, mis abuelos y mis tíos y lo son mis hermanos, mi hijo y muchos de mi entorno. Y no creo que ninguno de ellos haya sido ni es un problema para la sostenibilidad del estado del bienestar, sino todo lo contrario y creo que han sido una garantía de resistencia y de confianza en el futuro. Oigo muchas voces reclamar que haya más emprendedores y empresarios, e incentivos para empezar, pero cada vez lo ponen más difícil continuar, por muy necesarios que sean. Se necesita un equilibrio entre las grandes corporaciones globales y las necesidades e inquietudes locales, y muchas de las grandes empresas globales nacieron de un autónomo que logró continuar y crecer. El progreso se basa en la destrucción creativa y asumimos el riesgo, pero no deberíamos asumir dificultades añadidas innecesarias. Se terminará expulsándolos donde tengan una mejor acogida, pues las sociedades más dinámicas premian el riesgo y la iniciativa. Yo soy autónomo y me siento muy orgulloso de ello, y sin los autónomos no puede haber una sociedad libre y con futuro. Sin una extensa red de autónomos las sociedades tienen poca capacidad de sobrevivir, de resistir, de adaptarse a nuevos tiempos y de innovar. En un mundo en permanente cambio y en red el autónomo no es el problema, sino más bien una solución y debería ser una especie a proteger, promover y reconocer por la sociedad.