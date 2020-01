Ayuso hará todo lo posible para tener el Mobile World Congress

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró ayer que hará todo lo que esté en su mano para acoger en la capital el Mobile World Congress, la feria de dispositivos móviles más importante del mundo, que actualmente tiene lugar en Barcelona.

Así se expresó, en un desayuno informativo, al ser preguntada por la publicación en la web del Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, de una columna contra la tecnología 5G que pide «una moratoria» a su despliegue «hasta que se sepa con certeza que no afecta a la salud y al medio ambiente». Esta publicación ha suscitado malestar en las telecomunicaciones a seis semanas del comienzo del Mobile World Congress, que este año dará el pistoletazo de salida comercial de la tecnología.

«Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que también (el Mobile World Congress) venga a Madrid. Aquí, tendrán toda la libertad para moverse, para relacionarse y para emprender», señaló Ayuso, quien destacó que ha quedado demostrado durante la Cumbre del Clima (COP25) que Madrid está preparada para acoger cualquier tipo de evento de la magnitud que sea.

«Estamos preparados para acoger el Mobile e iremos a por él», resaltó la presidenta regional. La misma apuntó que desde hace semanas ha ido hablando con los organizadores, al tiempo que mostró su deseo de hacer todo lo que esté en su mano para atraer este evento a Madrid «si van a estar dándole ese trato a la organización».

Fuentes del Gobierno regional detallaron que el Ejecutivo madrileño no quiere que el Mobile World Congress salga de Barcelona y se vaya de España, pero «si sale, Madrid estará ahí». En declaraciones a la emisora RAC-1 y en su cuenta de Twitter, Colau afeó a Ayuso que busque «cizaña», le ha recordado que el Mobile World Congress no se improvisa y que a sus organizadores no les gustan las polémicas, «y menos entre administraciones».