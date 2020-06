La banca propone insistir en la colaboración público-privada para salir de la crisis

La plana mayor de la banca española ha coincidido este lunes en que el modelo de colaboración público-privado por el que se ha optado en España para abordar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria ha funcionado en lineas generales y pese a las dudas e ineficacias iniciales, en algunos casos, y piden que esa forma de hacer las cosas se lleven más allá para abordar la reconstrucción económica del país. Ana Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA), Jordi Gual (CaixaBank), José Igancio Gorigolzarri (Bankia), Josep Oliu (Sabadell) y José Luis Agurrie (Ibercaja) ha mostrado una gran coincidencia de criterio durante sus intervenciones en la cumbre empresarial, organizada por la CEOE, con el lema Empresas Españolas Liderando el Futuro, dirigida personalmente por el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, en la que intervienen todos los presidentes de las grandes empresas españolas.

La presidenta del primer banco del país ha ponderado la eficacia de muchas de las medidas económicas que se han tomado durante la crisis sanitarias, pero también ha relatado lo que queda por hacer y, en este sentido, ha pedido políticas consensuadas que permitan a las empresas invertir y generar empleo. "Es necesario un plan de choque de formación y de empleo en el sector turístico y un plan de ayuda de compra de viviendas para jóvenes", ha planteado. Se trata de salvar a muchas empresa y caminar hacia un modelo de turismo más ecológico y de calidad, ha comentado, antes de pedir un plan de vivienda para los jóvenes. La mayoría de los españoles por debajo de 35 años están en situación de precariedad laboral y uno de los costes es las incapacidad de iniciar una vida autónoma". Botín ha desvelado que el sector está hablando con el Gobierno sobre cómo lanzar un plan de vivienda para los jóvenes, en la línea de aportar entre un 20% y un 25% de entrada en la compra de la vivienda, para que los jóvenes puedan acceder a un trecho en propiedad.

"Tenemos que aprender a convivir con el virus al tiempo que mantenemos la actividad económica. Y lo tenemos que hacer con consenso". El mensaje de Carlos Torres, presidente del BBVA en ese foro reivindicó también la utilidad de la colaboración en todos los niveles de la sociedad. También lo hizo el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu: Hemos aprendido en esta pandemia que la colaboración entre lo publico y lo privado y entre banca y empresa da frutos positivos y ganadores, ha significado. La ausencia de esta colaboración que se había producido en la crisis anterior tiene que quedar atrás, ha subrayado.

REACTIVAR LA ECONOMÍA

¿Qué hay que hacer ahora? Se ha preguntado la cúpula bancaria. Urge reactivar la economía, ha planteado Carlos Torres. Mantener la ayuda a las empresas viables que han reducido su actividad y a los cinco millones de personas que han perdido el empleo temporal o definitivamente por la crisis. Dar confianza en que las medidas sanitarias serán efectivas, y seguridad en que si hay rebrote habrá capacidad sanitaria para acometerlo con éxito, ha añadido el presidente de Ibercaja, José Luis Aguirre.

Torres ha recordado que muchas cosas se han hecho bien durante la pandemia. Se ha dotado de flexibilidad a las empresas; los ertes vuelven a resolverse en empleo; se ha aprobado el salario mínimo social, con amplio apoyo parlamentario y las líneas ICO han aportado a más de medio millón de autónomos y empresas una liquidez imprescindible. Ha reivindicado que los bancos han dado un paso al frente desde el inicio de la crisis. Somos la única fuente de financiación de autónomos y pymes. También hemos aportado apoyo emocional, hemos aliviado la carga financiera de los ciudadanos.

Y en ese entorno, el sector bancario pide una marco estable y eficaz para abordar la situación presente. Oliu ha defendido que lo que se tenga que hacer por medio de ayudas publicas, se lleve a cabo de forma eficiente para que se mantenga el empleo y la sociedad del bienestar. Ayudar a las empresa no es algo malo. Es la mejor forma de ayudar al empleo y a las cuentas públicas.

No obstante, ha reconocido el presidente del Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que la crisis tendrán también impacto en el sector financiero. Será contraproducente que se le pida al sector impuestos que puedan incidir en su rentabilidad. Si el sector no es rentable será un problema para toda la sociedad, ha destacado. Los bancos estarán infracapitalizados y no podrán cumplir con el objetivo de apoyar a familias y empresas.

EL APOYO DE EUROPA

Los líderes bancarios ha recordado los beneficios de las ayudas europeas, pero el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha sostenido que han sido más ágiles y contundente que en el Gran Recesión. Ha subrayado el papel del Banco Central Europeo ( BCE), que ha puesto encima de la mesa medidas de liquidez muy agresivas. En la práctica tenemos una unión monetaria, ha defendido. También ha rebajado los requisitos de capital para que los bancos puedan seguir ofreciendo crédito. Y ha ponderado el paquete de medidas pactado por Francia y Alemania y cuya aprobación está sobre la mesa. Si a Alemania le va bien a España también. Y si a España le va bien, a Alemania también".