La banca revisa la información de su oferta de créditos hipotecarios

No será para repercutir el coste del impuesto de las hipotecas a los clientes, la explicación oficial es que hay que adaptar al cambio legal la información que se ofrece y también a la evolución esperada de los tipos de interés. Pero lo cierto es que varias entidades financieras han decidido ya eliminar la información comercial de su oferta hipotecaria de los comparadores y portales financieros e, incluso, de sus propias webs, donde no dan detalles de las condiciones de sus créditos para vivienda. En los próximos días, una vez aclarado el panorama tras publicarse el cambio legal que obliga a los bancos a hacerse cargo del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) desde el pasado sábado, volverán a ofrecer detalles de su oferta. Modificada, o no. Hoy es el primer día de oficinas abiertas tras la modificación legal.

Al menos seis entidades –Santander, Sabadell, Ibercaja, Mediolanum, CajaSur y Globalcaja (marca conjunto de las cajas rurales)– han suprimido la información hipotecaria de portales como Credimarket, especializado en información financiera, que recoge la oferta comercial de los bancos y actúa como intermediario en esas operaciones. Otros bancos, como CaixaBank, no han retocado su oferta, pero sí que han elevado el tipo de interés de sus créditos en los últimos 20 días. En el caso de la entidad que preside Jordi Gual, el cambio no está relacionado con las sentencias del Tribunal Supremo, según afirman las fuentes consultadas: «Se trata de una revisión ligada a la evolución de los tipos de interés». También indican que esa modificación se aprovechó para eliminar la comisión de apertura de las hipotecas a tipo fijo (no ofrece información comercial de las variables), que era del 1%.

El Sabadell dejó de publicar datos sobre las hipotecas en su web y en otras tras conocerse la primera sentencia del Tribunal Supremo que cargaba el impuesto a los bancos y prepararse, así, para las nuevas condiciones del mercado. La hipoteca fija a 30 años tenía un interés del 3,45%, con una comisión de apertura del 1,50% si se contrataban tres seguros (hogar, vida y protección de pagos). El banco no ha concretado qué condiciones ofrecerá a los clientes cuando se «normalice la situación» tras los cambios normativos.

MENOS DETALLES / El Banco Santander dejó de informar sobre el interés de su hipoteca variable en las webs entre el jueves y el viernes pasados. Esta hipoteca, una de las más baratas del mercado, presentaba un tipo de interés fijo al 1,79% el primer año y de euríbor más 0,79% el resto si se financiaba hasta el 60% del valor de la vivienda (para mayor porcentaje, el interés era superior), con una comisión de apertura del 0,50%, y se cumplía con las siguientes vinculaciones: domiciliar una nómina o prestación por desempleo de al menos 1.200 euros al mes, o pensión de al menos 600 euros al mes, o pago a la Seguridad Social como autónomo de al menos 250 euros al mes, o ayudas de la PAC por un importe mínimo de 3.000 euros al año, más otras tres vinculaciones.

Durante el mes de octubre, Ibercaja cambió los intereses de varios de sus préstamos para vivienda. Prácticamente en todos los casos lo hizo para modificar al alza el tipo de interés, salvo en el de sus hipotecas fijas a 25 y 30 años. En las variables, la entidad los ha subido. Por ejemplo, en su hipoteca ideal ha pasado de un tipo del 1,6% al 1,7% para los primeros 12 meses y del 1,05% al 1,10% para el resto de los casos.

El BBVA no ha tocado, de momento, su oferta. Esperará a ver cómo actúan las entidades de la competencia. De momento, su hipoteca variable tiene un tipo de interés del 1,89% fijo el primer año y de euríbor más 0,89% el resto, sin comisión de apertura. La vinculación necesaria para obtener estas condiciones implica domiciliar de forma ininterrumpida la nómina (de mínimo 600 euros) o pensión (mínimo de 300 euros), desempleo o autónomos en el BBVA, así como contratar un seguro con la entidad y un seguro de amortización del préstamo. El importe máximo financiado es de hasta el 80% del valor de tasación si es una primera vivienda y del 70% si es una segunda vivienda.

Tampoco Bankia ha modificado las condiciones de sus hipotecas en la web hasta el momento. Ni ha suprimido los datos que ofrece en buscadores. Aunque fuentes consultadas afirman que no pueden precisar que no se vayan a producir cambios en el futuro, en función de cómo evolucione el mercado del crédito.

Con o sin variaciones en las condiciones, el sector inmobiliario señala que, por lo menos, desaparecerá la incertidumbre que en las últimas semanas ha paralizado muchas firmas de escrituras. Las promotoras negocian las condiciones del crédito con los bancos, que luego subrogan a los compradores de los pisos. «No tenemos constancia de que los bancos hayan modificado las condiciones, pero creemos que estas acabarán cambiando», comenta el responsable de una promotora. «Algunos bancos ya habían hecho modificaciones. Contamos con que las condiciones de los créditos se modificarán».