Bankinter pide eleccciones generales si no se aprueban los presupuestos

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha defendido este jueves la conveniencia de cambiar de Gobierno si el actual no logra sacar adelante su proyecto de cuentas públicas para el 2019. "Lo ideal sería aprobar los presupuestos y si no se aprueban, que se convoquen elecciones", ha mantenido tras asegurar que la "incertidumbre" por la situación política es elevada, lo que es negativo para la actividad económica ya que frena las inversiones.

La ejecutiva ha querido mandar un mensaje positivo ante las previsiones de deterioro del crecimiento europeo y español. Así, ha afirmado tener "total confianza" en los empresarios españoles: "Sé cómo han sacado a España de la crisis". Una confianza que no ha hecho extensiva a los políticos: "El mundo político me es ajeno. Solo pido que haya prosperidad, que velen por el bienestar de los españoles, que nos dejen a las empresas hacer las cosas, que no nos graven demasiado con impuestos y que nos escuchen de vez en cuando".

Dancausa, en esta línea, se ha mostrado muy crítica con las últimas subidas de impuestos aprobadas por el Ejecutivo. "Las subidas del tipo impositivo son un error, un animal de patas muy cortas. Un país en desaceleración debería reducir los impuestos para que haya más margen para crear empleo", ha sostenido. Sobre el impuesto a las transacciones financieras, en particular, ha vaticinado que provocará fuga de capitales y recortará la rentabilidad de los fondos de inversión

MODÉLICO

Preguntada al respecto, la número dos de Bankinter también se ha referido a las presuntas escuchas a periodistas, políticos y empresarios encargadas por el BBVA al excomisario Villarejo en el 2004 y el 2005. Dancausa, así, ha sostenido que Francisco González (por entonces presidente del banco y desde enero presidente de honor del mismo) ha sido un "banquero modélico" que "ha llevado las riendas de BBVA de manera impecable", sin querer entrar a valorar "otras cuestiones que entran en el terreno de la política, no de la banca".

"Nadie le ha condenado y aunque lo hubieran hecho yo no entraría en ello", ha remachado. Ha reconocido, con todo, que este tipo de polémicas perjudican a la imagen de la banca, y por ello se ha mostrado confiada en que el BBVA realice "una investigación rápida para que la situación se resuelva cuanto antes". La entidad comenzó una investigación interna al respecto el pasado junio con asistencia de los despachos de abogados Garrigues y Uría, a los que ahora se ha sumado Price Whaterhouse Coopers (PWC).